Motiva Preservé™ – Eine weitere Revolution in der Brustvergrösserung

Mit der innovativen Motiva Preservé™-Methode bietet BRST als erstes Zentrum in der deutschsprachigen Schweiz die neuste kosmetische Methode der Brustvergrösserung an, die mit einigen Besonderheiten und vielen Vorteilen einhergeht. Diese minimalinvasive Technik ermöglicht eine schonende Brustvergrösserung mit kurzer Erholungszeit, minimaler Narbenbildung und einem natürlichen Ergebnis. Die neue Methode zeichnet sich durch ihre besonders gewebeschonende Vorgehensweise aus und kombiniert bewährte Verfahren der traditionellen Brustchirurgie mit Mia FemtechTM. Sie ermöglicht so, das natürliche Brustgewebe bestmöglich zu erhalten und schafft eine kürzere Erholungszeit. Durch die Wahl modernster Implantate (BRST verwendet hierfür die Ergonomix2®-Implantate von Motiva) lässt sich die neue Brustform harmonisch in das natürliche Körperbild einfügen.