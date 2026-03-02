Bei der neuen Mia-Femtech™-Methode wird das Implantat über einen kleinen Schnitt in der Achsel eingesetzt. Jana G. berichtet, wie sie ihre 15-Minuten-Brustvergrösserung im Wachzustand in der Lucerne Clinic erlebt hat und danach sofort in den Alltag zurückkehren konnte.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Lucerne Clinic

«Ich wollte einfach wieder ein Körpergefühl haben, mit dem ich mich wohlfühle», sagt die zweifache Mutter Jana G.* «Nach dem Abstillen wurde mein Wunsch immer grösser, wieder eine schöne Brust und etwas mehr Fülle zu haben.»

Als sie auf Social Media von der neuen Methode Mia Femtech™ in der Lucerne Clinic erfährt, wird sie neugierig. «Besonders spannend fand ich die Möglichkeit der lokalen Betäubung, weil ich keine Narkose wollte», sagt Jana G.

«Bei der Brustvergrösserung mit Mia Femtech™ wird das Implantat über einen kleinen Schnitt in der Achsel eingesetzt, die Brust bleibt narbenfrei», erklärt Dr. med. Jürg Häcki, Gründer der Lucerne Clinic und Facharzt FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie. «Besonders Frauen, die Wert auf Natürlichkeit legen, kaum Ausfallzeit wünschen und keine sichtbare Narbe in Kauf nehmen möchten, profitieren von dieser Methode enorm.»

Für Jana G. war schnell klar, dass Mia Femtech™ gut zu ihr passt, und ihre Wahl fiel auf die Lucerne Clinic, die führende Schönheitsklinik in der Schweiz für Brustvergrösserungen. «Viele in meinem Umfeld haben sich bereits dort operieren lassen und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe nur Gutes gehört», sagt sie. «Beim Beratungsgespräch wurde ich sehr herzlich empfangen. Dr. Häcki nahm sich sehr viel Zeit für mich und hat mir alles genau erklärt.»

Brustvergrösserung in der Lucerne Clinic Interessierst du dich für eine Brustvergrösserung ohne Vollnarkose mit Mia Femtech™ oder die klassische Methode über die Brustfalte? Eine kompetente und individuelle Beratung ist beim Wunsch nach einer Brustvergrösserung das A und O. Die Entscheidung sollte erst definitiv getroffen werden, wenn alle Fakten, Risiken und Möglichkeiten bekannt sind und man als Patientin den für sich richtigen Arzt oder die für sich richtige Ärztin gefunden hat. In der Lucerne Clinic nehmen sich unsere Chirurgen für die unverbindliche Erstberatung eine Stunde Zeit. Interessierst du dich für eine Brustvergrösserung ohne Vollnarkose mit Mia Femtech™ oder die klassische Methode über die Brustfalte? Eine kompetente und individuelle Beratung ist beim Wunsch nach einer Brustvergrösserung das A und O. Die Entscheidung sollte erst definitiv getroffen werden, wenn alle Fakten, Risiken und Möglichkeiten bekannt sind und man als Patientin den für sich richtigen Arzt oder die für sich richtige Ärztin gefunden hat. In der Lucerne Clinic nehmen sich unsere Chirurgen für die unverbindliche Erstberatung eine Stunde Zeit. Beratungstermin buchen

«Ich wollte während der Operation wach sein»

Die zweifache Mutter entschied sich, den Eingriff nur in Lokalanästhesie und somit im Wachzustand zu machen. «Ich wollte einfach umgehend wieder fit und bei meinen Kindern sein», so Jana G. «Sie hat die ganze Operation hindurch mit uns gesprochen», sagt Dr. Häcki. «Ein weiterer grosser Vorteil ist, dass bis vor dem Eingriff normal gegessen und getrunken werden kann. Auch kann man anschliessend problemlos selber mit dem Auto wieder nach Hause fahren.»

Doch nicht jede Patientin möchte während des Eingriffs wach sein. Laura A. entschied sich ebenfalls für eine Brustvergrösserung mit Mia Femtech™, jedoch wünschte sie die Operation im dreamSleep – einem eigens entwickelten Anästhesiekonzept der Lucerne Clinic, das einen besonders schonenden und entspannten Ablauf ermöglicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Eingriff selbst dauert nur 15 Minuten. Während der Operation spüren die Patientinnen dank der lokalen Betäubung keine Schmerzen. «Während der Operation spürte ich einen leichten Druck in der Brust. Aber Schmerzen verspürte ich keine», bestätigt Jana G. und schwärmt: «Es ist einfach unglaublich. In nur 15 Minuten hatte ich neue Brüste.»

«Sie sind perfekt und wunderschön»

Nur wenige Minuten nach dem Eingriff kann Jana G. bereits das Resultat bewundern. «Sie sind einfach perfekt und wunderschön», schwärmt sie. «Dass es so schnell ging, bis ich vor dem Spiegel stand und das Resultat sehen konnte, ist einfach unglaublich.»

Und wie waren die ersten Tage nach dem Eingriff? «Ich war ziemlich vorsichtig, aber ich konnte direkt wieder in meinen Alltag zurückkehren», sagt Jana G. «Ich hatte auch keine Schmerzen, nur ein leichtes Spannungsgefühl bei den Narben in den Achseln.»

Jana G. wollte eine Veränderung, die niemand ausser sie selbst bemerkt. «Ich habe mich bei den Implantaten bewusst für eine moderate Grösse entschieden, es sollte einfach zu mir passen.»

Schon wenige Tage nach dem Eingriff spürte sie, wie sehr diese Entscheidung ihr Selbstbewusstsein stärkte. «Ich freue mich nun riesig darauf, Bikinis zu tragen und Sommerkleidchen mit einem V-Ausschnitt, was ich mich vorher nicht getraut habe.»

Mia Femtech™ zielt in erster Linie auf eine Brustharmonisierung ab und sorgt für besonders natürliche Ergebnisse. «Möglich ist dabei eine Vergrösserung von ein bis maximal zwei Körbchengrössen», sagt Dr. Häcki. «Wer eine deutlich grössere Brust oder eine Korrektur komplexer Asymmetrien wünscht, ist mit der klassischen Brustvergrösserung über die Brustfalte unter dem Muskel besser beraten.»

Klassische Brustvergrösserung mit Silikon nach wie vor beliebt

Mit rund 800 Brustvergrösserungen pro Jahr gehört die Lucerne Clinic in diesem Bereich zu den führenden Adressen der Schweiz. Nach wie vor zählt die klassische Brustvergrösserung mit Silikonimplantaten zu den beliebtesten Verfahren. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten, Grösse und Form individuell anzupassen – von dezenten Korrekturen bis hin zu deutlich mehr Volumen und zu den bei vielen Frauen beliebten «Sideboobs».

Die Lucerne Clinic setzt dabei auf ihr revolutionäres Konzept: die Ultrakurznarbe, die Verwendung von Motiva-Implantaten mit reduziertem Risiko für Komplikationen sowie auf schonende Methoden wie den dreamSleep. Dabei werden die Patientinnen während des Eingriffs in einen sanften, stress- und schmerzfreien Schlaf versetzt. Anders als bei einer Vollnarkose bleiben mit dem dreamSleep Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Benommenheit aus. Die Patientinnen fühlen sich unmittelbar nach dem Eingriff wieder fit.

* Name geändert

Kostenloser Video-Call mit Brustexpertin Aline Zürn Du möchtest mehr über die 3D-Simulation, die Brustvergrösserung oder unseren dreamSleep erfahren? Oder hast du allgemeine Fragen und wünschst eine unverbindliche Ersteinschätzung? Vereinbare jetzt deinen persönlichen Video-Call und lass dich kompetent beraten. Preise: Brustvergrösserung mit Silikon: 8900 Franken (Busenfreundinnen 7900 Franken)

Brustvergrösserung Mia Femtech: 13'900 Franken.

Mehr Preise hier. Du möchtest mehr über die 3D-Simulation, die Brustvergrösserung oder unseren dreamSleep erfahren? Oder hast du allgemeine Fragen und wünschst eine unverbindliche Ersteinschätzung? Vereinbare jetzt deinen persönlichen Video-Call und lass dich kompetent beraten. Preise: Brustvergrösserung mit Silikon: 8900 Franken (Busenfreundinnen 7900 Franken)

Brustvergrösserung Mia Femtech: 13'900 Franken.

Mehr Preise hier. Beratung buchen