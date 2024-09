Gewichtsabnahme, eine Schwangerschaft oder das Alter hinterlassen Spuren an unserem Körper. Mit Body Contouring lassen sich hartnäckige Problemzonen gezielt behandeln. Warum dieser Trend boomt, wieso sich immer mehr Männer dafür begeistern und worauf man achten sollte.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Clinic Utoquai

Foto: Getty Images

Nachdem die Brustvergrösserung fast ein Jahrzehnt auf Platz eins rangierte, wurde sie mittlerweile von der Liposuktion, der Fettabsaugung, vom Thron gestossen. Diese zentrale Methode des Body Contourings dient dazu, gezielt Fettdepots zu entfernen und die Körperkonturen zu verfeinern. Die Nachfrage nach ästhetischen Eingriffen, die auf die Optimierung der Körperkonturen abzielen, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Der wachsende Trend hin zu minimalinvasiven Techniken und die steigende Akzeptanz ästhetischer Eingriffe bei Männern tragen ebenfalls dazu bei, dass Body Contouring insgesamt immer populärer wird.

Was versteht man unter dem Begriff Body Contouring?

Zu Body Contouring gehören neben der Fettabsaugung auch Verfahren wie Bauchdeckenstraffungen, Oberarm- und Oberschenkelstraffungen und Fetttransfers wie der Brazilian Butt Lift. «Die Eingriffe zielen darauf ab, überschüssiges Gewebe an bestimmten Körperstellen zu entfernen oder zu straffen», erklärt Dr. med. Matthias Waldner, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive & Ästhetische Chirurgie an der Clinic Utoquai in Zürich. «Besonders wichtig ist es, die Eingriffe dreidimensional zu betrachten, da es nicht nur um die Haut, sondern auch um das darunterliegende Gewebe geht, das ebenfalls angepasst werden muss.»

Über den Experten PD Dr. med. Matthias Waldner zählt zu den führenden Experten für Body Contouring. Er ist Facharzt für Plastische, Rekonstruktive & Ästhetische Chirurgie (FMH) an der Clinic Utoquai in Zürich und hält regelmässig Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen und ist Verfasser von mehr als 25 wissenschaftlichen Studien und Buchbeiträgen. PD Dr. med. Matthias Waldner zählt zu den führenden Experten für Body Contouring. Er ist Facharzt für Plastische, Rekonstruktive & Ästhetische Chirurgie (FMH) an der Clinic Utoquai in Zürich und hält regelmässig Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen und ist Verfasser von mehr als 25 wissenschaftlichen Studien und Buchbeiträgen. Vereinbare jetzt deinen Beratungstermin bei Dr. Waldner

Body Contouring ist besonders sinnvoll für Patientinnen und Patienten, die spezifische Problemzonen haben, die sie trotz Sport und Ernährung nicht in den Griff bekommen. «Es handelt sich dabei vor allem um hartnäckige Fettpolster und um schlaffe Haut an Bauch, Po, Beinen und Armen, die entweder auf den Alterungsprozess, eine starke Gewichtsabnahme oder angeborene Bindegewebsschwäche zurückzuführen sind», erklärt Waldner und betont: «Körperkonturierende Eingriffe ersetzen aber keine Gewichtsabnahme.»

Zu den häufigsten Eingriffen im Bereich des Body Contourings gehören:

Liposuktion : Entfernt gezielt Fettdepots aus verschiedenen Körperbereichen wie Bauch, Hüften, Oberschenkeln und Armen.

: Entfernt gezielt Fettdepots aus verschiedenen Körperbereichen wie Bauch, Hüften, Oberschenkeln und Armen. Bauchdeckenstraffung : Strafft die Bauchhaut und entfernt überschüssiges Fett sowie Haut, oft kombiniert mit einer Reparatur der Bauchmuskulatur.

: Strafft die Bauchhaut und entfernt überschüssiges Fett sowie Haut, oft kombiniert mit einer Reparatur der Bauchmuskulatur. Body-Lift : Bezieht sich auf grössere Eingriffe, die oft die Straffung von Haut an mehreren Körperstellen wie Bauch, Po und Oberschenkel beinhalten.

: Bezieht sich auf grössere Eingriffe, die oft die Straffung von Haut an mehreren Körperstellen wie Bauch, Po und Oberschenkel beinhalten. Armlift und Oberschenkelstraffung: Spezifische Straffungsoperationen für Arme und Beine.

Ein wachsender Trend bei Männern



Auch bei Männern gewinnt Body Contouring an Popularität. «Generell interessieren sich immer mehr Männer für kosmetische oder ästhetische Operationen», sagt der Facharzt für Plastische, Rekonstruktive & Ästhetische Chirurgie. In der Clinic Utoquai machen die Herren mittlerweile 25 Prozent der Kundschaft aus.

Besonders gefragt sind Fettabsaugungen im Bauchbereich. «Meist sind es sportliche Männer mit hartnäckigen Problemzonen in den Hüften, die sie auch durch Sport und gesunder Ernährung nicht loswerden», erklärt Waldner. Auch das sogenannte High Definition Body Contouring, bei dem Muskelpartien betont werden, wird zunehmend beliebter. «Dabei entfernen wir nicht nur Fett, sondern straffen auch die Haut. Zusätzlich bringen wir die darunter liegende Muskulatur so zur Geltung.» Beliebte Körperregionen für diesen Eingriff sind Bauch, Brustmuskel und Schulter.

Über die Clinic Utoquai Die Zürcher Clinic Utoquai zählt seit Jahren zu den weltweit führenden Zentren für ästhetische Chirurgie & Medizin. Sie erstreckt sich über insgesamt fünf Stockwerke auf mehr als 1250 Quadratmetern. Das Zentrum deckt neben den modernsten Methoden für Bodycontouring das gesamte Spektrum der ästhetischen Chirurgie (Brust, Gesicht, Nase, Augen, Körper, Eigenfett, Ohren, Intimchirurgie), Dermatologie, Kosmetik, Ernährungstherapie, Longevity sowie der Behandlung von Haarausfall ab. Adresse und Kontakt: Clinic Utoquai, Utoquai 41, 8008 Zürich

Tel: +41432681060

Mail: info@clinicutoquai.ch Die Zürcher Clinic Utoquai zählt seit Jahren zu den weltweit führenden Zentren für ästhetische Chirurgie & Medizin. Sie erstreckt sich über insgesamt fünf Stockwerke auf mehr als 1250 Quadratmetern. Das Zentrum deckt neben den modernsten Methoden für Bodycontouring das gesamte Spektrum der ästhetischen Chirurgie (Brust, Gesicht, Nase, Augen, Körper, Eigenfett, Ohren, Intimchirurgie), Dermatologie, Kosmetik, Ernährungstherapie, Longevity sowie der Behandlung von Haarausfall ab. Adresse und Kontakt: Clinic Utoquai, Utoquai 41, 8008 Zürich

Tel: +41432681060

Mail: info@clinicutoquai.ch Kontakt und Beratung

Technologische Fortschritte revolutionieren Body Contouring

In den vergangenen Jahren haben technologische Innovationen das Body Contouring revolutioniert. Moderne Methoden wie die Radiofrequenz-Technologie ermöglichen es, Gewebe zu straffen und einen Straffungseffekt zu erzielen, ohne grosse Schnitte zu setzen. «Dank sogenannter Energy-Based Devices können wir in der Clinic Utoquai nach dem Fettabsaugen beispielsweise mit Radiofrequenz oder Plasma noch mal unter die Haut gehen und durch Erzeugung von Energie das Gewebe von innen straffen. So können wir nicht nur Volumen entfernen, sondern auch konturieren», erklärt Waldner. Einer der grössten Vorteile des Body Contourings ist, dass spezifische Problemzonen gezielt behandelt werden können, oft mit minimalinvasiven Methoden, narbensparenden Verfahren und kurzer Erholungszeit.

Die Zürcher Clinic Utoquai, an zentralster Lage, zählt zu den weltweit führenden Zentren für ästhetische Chirurgie & Medizin. Foto: Clinic Utoquai