Lena Zioerjen (25) aus Winterthur bei der Implantat-Anprobe bei einer Brustberatung in der Lucerne Clinic. Foto: Lucerne Clinic

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Lucerne Clinic

Seit ihrer Jugend hat Lena Zioerjen (25) aus Winterthur diesen einen Wunsch. Sie möchte sich endlich wohlfühlen in ihrem Körper. «Mir fiel schon mit 15 auf, dass ich viel kleinere Brüste habe als meine Freundinnen», blickt die Kosmetikerin zurück. «In der Badi fühlte ich mich im Bikini unwohl, weil ich nicht mehr mit dem Push-up-BH kaschieren konnte.» Diese Unsicherheit hat sie jahrelang begleitet.

Damit soll nun Schluss sein. Lena Zioerjen erfüllt sich ihren grössten Wunsch und lässt sich ihre Brüste vergrössern. «Meine kleine Oberweite beschäftigt mich seit Jahren, jetzt ist endlich der Moment gekommen», sagt sie hoffnungsvoll. Die junge Frau gibt in der SRF-Dokuserie «Alles für die Schönheit» einen emotionalen Einblick in ihre Reise zu einem besseren Körpergefühl.

« «Ich will nicht, dass jeder gleich sieht, dass ich meine Brüste gemacht habe.» Lena Zioerjen »

Lena Zioerjen entscheidet sich für die Lucerne Clinic, die führende Schönheitsklinik in der Schweiz für Brustvergrösserungen. Hier werden jährlich über 1500 Eingriffe durchgeführt, ca. 800 davon sind Brusteingriffe wie Brustvergrösserungen. Beim Beratungsgespräch mit Dr. med. Jürg Häcki, Facharzt FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, wird die 25-Jährige über das zu erwartende Ergebnis, sowie mögliche Risiken und Komplikationen aufgeklärt.

Beim Beratungsgespräch mit Dr. med. Jürg Häcki, Chefarzt der Lucerne Clinic, erzählt die 25-Jährige von ihren Wünschen und Vorstellungen. Foto: Lucerne Clinic

«Unsere Patientinnen und Patienten kommen zu uns, weil sie ihr Selbstwertgefühl steigern wollen. Bei Frauen geht das meist über die Weiblichkeit», erklärt Dr. med. Jürg Häcki. Der Gründer der Lucerne Clinic untersucht die Brüste der 25-Jährigen, nimmt detaillierte Messungen vor und präsentiert ihr die möglichen Implantate.

Warum sich Lena für die Lucerne Clinic entschieden hat Bei der Lucerne Clinic stehen Natürlichkeit, Sicherheit und Individualität im Mittelpunkt jeder Brustvergrösserung. Dank modernster OP-Techniken erzielen die erfahrenen Chirurgen ein ästhetisches Ergebnis, das unabhängig von der Implantatgrösse harmonisch und natürlich wirkt. Die UKN-Technologie (Ultra-Kurze-Narbe) sorgt dafür, dass Narben nahezu unsichtbar bleiben, während die bewährte DualPlane-Methode höchste Sicherheit und eine perfekte Gewebeanpassung gewährleistet. Mit dreamSleep, dem innovativen Verfahren ohne Vollnarkose, erleben Patientinnen eine besonders sanfte und risikoarme Behandlung. Das Fast-Recovery-Konzept sorgt für eine schnelle Rückkehr in den Alltag, mit weniger Beschwerden und einer raschen Heilung. Bei der Lucerne Clinic stehen Natürlichkeit, Sicherheit und Individualität im Mittelpunkt jeder Brustvergrösserung. Dank modernster OP-Techniken erzielen die erfahrenen Chirurgen ein ästhetisches Ergebnis, das unabhängig von der Implantatgrösse harmonisch und natürlich wirkt. Die UKN-Technologie (Ultra-Kurze-Narbe) sorgt dafür, dass Narben nahezu unsichtbar bleiben, während die bewährte DualPlane-Methode höchste Sicherheit und eine perfekte Gewebeanpassung gewährleistet. Mit dreamSleep, dem innovativen Verfahren ohne Vollnarkose, erleben Patientinnen eine besonders sanfte und risikoarme Behandlung. Das Fast-Recovery-Konzept sorgt für eine schnelle Rückkehr in den Alltag, mit weniger Beschwerden und einer raschen Heilung. Vereinbare jetzt deinen kostenlosen Beratungstermin

«Mir ist wichtig, dass das Resultat natürlich aussieht. Ich will nicht, dass jeder gleich sieht, dass ich meine Brüste gemacht habe», sagt Lena Zioerjen und probiert einen BH mit verschiedenen Implantatgrössen aus. Ein besonderer Moment für die Kosmetikerin, die beim Blick in den Spiegel übers ganze Gesicht strahlt. «Ich bin eigentlich ein vorsichtiger Mensch, aber hier möchte ich mutig sein», sagt sie und entscheidet sich für das zweitgrösste der vier Implantate.

Bei der Wahl der Klinik ist Lena sehr fundiert vorgegangen und hat nichts dem Zufall überlassen. «Ich habe online lange recherchiert und auch die Rezensionen von verschiedenen Kliniken studiert. Die Lucerne Clinic hat einen sehr guten Ruf», sagt sie. «Ein Gang ins Ausland war nie ein Thema für mich.» Zu gross war die Angst vor Komplikationen nach dem Eingriff und Sprachbarrieren bezüglich des Resultates und dem Wunsch nach einem natürlichen Ergebnis.

Der grosse Tag

Je näher der Eingriff rückt, desto grösser wird die Aufregung. «Ich bin nervös und habe riesigen Respekt», sagt die Winterthurerin. «Nicht vor dem Eingriff selbst, sondern vor den möglichen Schmerzen danach.» Doch am Morgen der Operation ist die Aufregung vergessen. «Ich bin mit einem sehr guten Gefühl aufgewacht und bin glücklich, dass es heute endlich passiert.»

Die Operation verläuft reibungslos. Als Lena Zioerjen das erste Mal ihr Spiegelbild sieht, kann sie ihr Glück kaum fassen. «Ich habe solche Glücksgefühle. Es sieht schon jetzt wunderschön aus, und die Grösse ist genau richtig.»

«Am Tag nach dem Eingriff ging es mir super, nur in der zweiten Nacht hatte ich etwas stärkere Schmerzen», sagt Lena Zioerjen. Für sechs Wochen muss sie nun einen speziellen Kompressions-BH tragen. Die Implantate brauchen Zeit, um sich zu setzen. «Es fühlt sich noch etwas ungewohnt an, aber ich fühle mich bereits sehr gut mit meinen neuen Brüsten.»

«Meine Brüste sind perfekt», sagt Lena Zioerjens zwei Monate nach dem Eingriff bei der Nachkontrolle in der Lucerne Clinic.

Ein neues Lebensgefühl

Acht Wochen nach dem Eingriff kommt sie zur Nachkontrolle zu Dr. med. Jürg Häcki in die Lucerne Clinic. «Ich fühle mich endlich wohl, wenn ich in den Spiegel schaue», sagt Lena Zioerjen. «Meine Brüste sind perfekt, ich spüre keinen Fremdkörper und ich bin überglücklich.» Auch der Chefarzt ist sehr zufrieden: «Das Resultat wird mit der Zeit noch viel natürlicher werden, niemand wird schlussendlich sehen, dass du Silikonimplantate in deinen Brüsten hast.»

Lena Zioerjens Reise war emotional, aufregend und lebensverändernd. Dank der Lucerne Clinic hat sie nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Selbstbewusstsein verwandelt. Und fühlt sich endlich vollkommen wohl in ihrer Haut.

Brustvergrösserung in der Lucerne Clinic Eine kompetente und individuelle Beratung ist bei dem Wunsch nach einer Brustvergrösserung das A und O. Die Entscheidung für eine Brustvergrösserung sollte erst definitiv getroffen werden, wenn alle Fakten, Risiken und Möglichkeiten bekannt sind und man als Patientin den für sich richtigen Arzt oder die richtige Ärztin gefunden hat. In der Lucerne Clinic nehmen sich unsere Chirurgen für die kostenlose Erstberatung eine Stunde Zeit. Eine kompetente und individuelle Beratung ist bei dem Wunsch nach einer Brustvergrösserung das A und O. Die Entscheidung für eine Brustvergrösserung sollte erst definitiv getroffen werden, wenn alle Fakten, Risiken und Möglichkeiten bekannt sind und man als Patientin den für sich richtigen Arzt oder die richtige Ärztin gefunden hat. In der Lucerne Clinic nehmen sich unsere Chirurgen für die kostenlose Erstberatung eine Stunde Zeit. Vereinbare jetzt deinen kostenlosen Beratungstermin