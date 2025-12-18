Das gesellige Weihnachtsfest mit Freunden endete mit ein paar Gläschen zu viel? Doch was tun, wenn du am nächsten Tag wichtige Termine hast? Wir zeigen dir, wie du eine unangenehme Alkoholfahne vermeiden kannst.

Du willst Deinen Chef oder die ohnehin schon skeptischen Schwiegereltern nicht unbedingt wissen lassen, dass du einen Kater hast? Muss du auch nicht! Mit den folgenden Tipps vermeidest du eine unangenehme Ausdünstung nach einem zu langen Abend mit zu viel Alkohol.

So vermeidest du Alkoholfahnen

Am besten beschränkst du Deinen Alkoholkonsum auf ein Minimum – die Menge spielt eine grosse Rolle. Zwei oder drei Gläser sind kein Problem, alles darüber solltest du möglichst vermeiden. Nach jedem Glas Alkohol am besten ein Glas Wasser trinken. Nicht zu viele verschiedene Getränke durcheinander zu trinken, ist ebenfalls ein guter Tipp. Hochprozentiger Alkohol wie Wodka verliert schneller den Geruch, Wein ist in Massen auch okay, Bier oder Rum eher nicht.

Unsere Tipps für frischen Atem nach der Party

1. Genügend Schlaf

Trinke vor dem Schlafengehen viel Wasser, zur Not hilft auch eine Kopfschmerztablette, um den Kater am nächsten Morgen abzumildern. Achte darauf, ausreichend zu schlafen – das reduziert Augenringe, bringt Deine Haut zum Strahlen und lässt Dich erholter wirken.

2. Zahnhygiene

Eine gründliche Zahnhygiene ist ein Muss. Reinige auch die Zunge und nutze eine Mundspülung – der Alkoholgeruch sitzt oft eher im Rachen als im Mund.

3. Körperpflege

Nicht nur der Atem verrät Dich, sondern auch deine Poren geben Alkoholgeruch ab. Eine heisse Dusche aktiviert die Schweissdrüsen und hilft, den Geruch auszudünsten. Anschliessend kurz kalt abduschen, um die Poren wieder zu verschliessen. Seife, Deo und etwas Parfum helfen zusätzlich, unerwünschte Gerüche zu überdecken.

4. Frische Kleidung

Zieh frische Kleidung an und gib die alte direkt in die Wäsche – Stoffe speichern Gerüche besonders gut.

5. Richtiges Frühstück

Nach der Dusche kümmerst du dich um ein herzhaftes Frühstück: Brot, Eier, Wurst und Käse sind ideal. Fettige Lebensmittel wie Butter und Käse beruhigen den Magen und verringern Mundgeruch. Auf süsses Frühstück wie Marmelade solltest Du lieber verzichten.

6. Kaffee neutralisiert Gerüche

Kaffee hilft nicht nur gegen Kater, sondern neutralisiert auch Mundgeruch. Wer möchte, kann ein paar Kaffeebohnen kauen – sie wirken geruchsneutralisierend.

7. Wasser trinken

Wasser hilft gegen Kopfschmerzen und hält den Mundgeruch in Schach. Viel trinken spült den Alkohol aus und reinigt den Rachen.

8. Kaugummi als Notlösung

Minzkaugummis, Bonbons oder ein Mundspray sind praktische Helfer für unterwegs.

9. Basilikum kauen

Für einen intensiveren Geschmack kannst Du ein paar Basilikumblätter kauen.

