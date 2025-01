So (un)gepflegt ist Europa. Das zeigt eine Studie von Galaxus. Wer am häufigsten die Zähne putzt, wer die dreckigsten Ohren hat und wer am wenigsten unter der Dusche steht.

1/6 Sensationelle Ergebnisse zur Körperhygiene in Europa: Deutsche duschen am seltensten, Italiener sind Zahnputz-Meister. Foto: Getty Images

Robin Wegmüller

Für einige ist sie äusserst wichtig, bei anderen leiden vor allem die Mitmenschen. Die eigene Körperhygiene unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Eine Studie des Online-Warenhauses Digitec Galaxus, das zur Migros gehört, zeigt nun nationale Unterschiede in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz auf – mit spannenden Anekdoten. Wo leben die grössten Hygienemuffel in Europa?

Frankreich machts gerne mit der Hand und ohne Hilfsmittel

Italien krönt sich zum Zähneputz-Europameister. Ein Drittel schrubbt sich die Zähne 3 Mal pro Tag, 4 Prozent sogar öfter. Die Mehrheit putzt sich die Zähne zweimal pro Tag. In der Schweiz sind das 62 Prozent. Währenddessen hat Karies die besten Chancen in Deutschland und Frankreich. Krass: 3 Prozent greifen nur jeden zweiten Tag oder seltener zur Zahnbürste.

Dabei ist die Handzahnbürste ihrer elektronischen Schwester überlegen. Fast zwei Drittel in Frankreich putzen sich die Beisser manuell. In der Schweiz ist es ausgeglichener: 44 zu 39 Prozent, wobei 17 Prozent beide brauchen.

In Frankreich scheint die Handzahnbürste ihren Job auch zu erfüllen. Da brauchen am wenigsten zusätzliche Hilfsmittel für die Mundhygiene. Sonst hat jedes Land so ihre Vorlieben: Die meisten Zahnseide-Fans sind in der Schweiz zu Hause. Deutsche schaben sich gerne die Zunge. Und nach Pizza und Pasta kommt am häufigsten die Mundspülung zum Einsatz.

Die Schweiz hat dreckige Ohren

Nach der Zähneputz-Krönung holt sich Italien auch den Pokal im Ohrenputzen. 41 Prozent putzen sich jeden Tag die Löffel, in der Schweiz sind es gerade einmal 16 von 100. Die deutschsprachigen Länder sind allesamt Ohrenschmalz-Grüsel. 1 von 10 Personen putzt sich die Ohren weniger als einmal im Monat.

Dabei ist das Wattestäbchen mit Abstand am beliebtesten – darüber ist sich Europa einig. Italiener spülen sich nicht nur gerne den Mund, sondern auch die Ohren. Und in Deutschland kommt das Feuchttuch mit einer von fünf Personen am meisten zum Einsatz.

Die stinkenden Deutschen mit sauberen Haaren

In Deutschland leben die Duschmuffel! 9 Prozent duschen nur 1 Mal pro Woche, dicht gefolgt von den Italienern. Die Franzosen stehen am häufigsten unter der Dusche: 7 Prozent der Befragten duschen mehrmals, 64 Prozent einmal pro Tag. Die Schweiz kommt mit 61 Prozent nahe ran.

Zwei bis dreimal pro Woche die Haare mit Shampoo zu waschen, ist fast Standard. Den Kopf seifen sich aber Deutsche und Schweizer am meisten ein. Fast ein Drittel tut das täglich. Drei Prozent geben in fast allen Ländern an, sich die Haare seltener als alle zwei Wochen mit Shampoo zu waschen.

Italien braucht Aqua für den Allerwertesten

Das Klopapier ist wenig überraschend das beliebteste WC-Hygieneprodukt. 94 Prozent aller Befragten benutzen es. Mit 97 Prozent ist die Schweiz Klopapier-König. In Italien braucht man aber unter anderem auch das Nasse. 53 Prozent – also 40 Prozent mehr wie in den anderen Ländern – benutzen einen Closomat oder ein Bidet. Wer in Italien schon in den Ferien war, ist sich gewohnt, das Sitzwaschbecken öfters zu sehen.

Schweizer Pos sind dazu wasserscheu. Nur 10 Prozent benutzen Wasser, um das Füdli sauber zu machen. In Österreich sind dazu Feuchttücher hoch im Trend. 46 Prozent greifen gerne auf sie zurück.