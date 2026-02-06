Mal wascht ihr euer Haar täglich, dann wieder erst nach Tagen? Was aus einer inkonsequenten Routine resultiert, ist meist nicht das, was man sich für seinen Kopf wünscht. Denn wer von gesundem und glänzendem Haar träumt, muss nach Waschfahrplan fahren.

Darum gehts Wir alle wünschen uns gesunde und glänzende Haare

Mit konsequenten Routinen gelingt das garantiert

Feste Waschtage sind wichtig für die Kopfhaut



Ihr werdet es inzwischen alle wissen: Sich jeden Tag die Haare zu shampoonieren, ist nicht besonders empfehlenswert. Das trocknet a) die Spitzen aus und zerstört b) die natürliche Schutzbarriere der Kopfhaut. Das Resultat? Wir dürfen uns mit einem juckenden Skalp, unnötigen weissen Schuppen und brüchigen Längen rumschlagen. Etwas, das wohl jeder gern vermeiden möchte – vor allem alle mit langer Mähne.

Doch auch wenn der Trend momentan weg vom Shampoo geht, ist es wichtig, die Kopfhaut regelmässig zu reinigen. Denn Schuppen entstehen nicht immer nur von zu viel Hygiene. Wer zu wenig wäscht, regt die Talgproduktion der Haut an und riskiert im schlimmsten Fall einen Pilz. Und der fördert nicht nur Schuppen, sondern kann auch sonst ziemlich unangenehm werden.

Individuelle Waschroutine

Die Lösung des Dilemmas ist eine strikt eingehaltene Haarwasch-Routine. Nur wie sieht die im Idealfall aus? Eine Universalantwort gibt es darauf leider nicht. Wie so oft müssen wir auch beim Thema Haarpflege ganz auf unseren Körper (bzw. die Kopfhaut) hören. Neigt man zu fettigem Haar, sollte öfter gewaschen werden, tendiert ihr dagegen zu trockenen Stellen, dürfen die Abstände ruhig länger sein.

Der Trumpf liegt in der Regelmässigkeit

Was jedoch für alle gilt: feste Waschtage einhalten. So, wie es manche unter uns bei der Kleidung handhaben, sollten wir es auch für unseren Schopf tun. Denn wer es in regelmässigen Abständen unter die Brause schafft, gewinnt mit jeder Menge Glanz und gesunden Spitzen nur Vorteile. Schmeissen wir dagegen ständig spontan alles um, weil wir gerade beim Sport waren oder frisch für den Ausgang sein wollen, gerät unsere Kopfhaut schnell ins Taumeln. Genauer bedeutet das: Der Ansatz wird rasch fettig, die Kopfhaut gereizt und die Längen werden unnötig strapaziert.

Um das zu verhindern und den vollen Glanz aus eurer Mähne zu holen, solltet ihr euch einen richtigen Haarwasch-Schedule erstellen, an den ihr eure Termine so gut es geht anpasst. Ihr wollt zum Sport? Dann legt das am besten auf den Tag, an dem ihr euch eh die Haare waschen müsst. Ihr geht gern mit frischem Duft feiern? Dann wascht doch auf jeden Fall schon mal freitags oder samstags. Das mag kompliziert klingen, ist es aber nicht – versprochen. Und hey, für den Notfall zwischendurch gibt es immer noch Trockenshampoo!