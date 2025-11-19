Was aussieht wie volleres Haar, ist in Wahrheit ein cleverer Spray. Er legt sich wie ein Farbfilm auf dünne Partien und sorgt sofort für einen dichteren Look. Wir haben ihn ausprobiert und waren positiv überrascht.

Die Spezialisten trägt den Spray auf die lichten Stellen am Hinterkopf auf.

Darum gehts Mane Spray kaschiert lichte Stellen sichtbar und sorgt für sofortige optische Haarverdichtung

Der Spray ist wasserfest, aber nicht zum Schwimmen geeignet

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von WDS Innovation GmbH

Ob Geheimratsecken, ein durchschimmernder Hinterkopf oder einfach weniger Volumen: Viele Männer und auch immer mehr Frauen kennen das Problem. Klar, man kann damit leben. Oder tricksen. Zum Beispiel mit einer raffinierten Frisur, einer Mütze oder einer Haartransplantation. Wer es unkomplizierter mag, greift zu einer Lösung aus der Spraydose und kaschiert lichte Stellen in wenigen Sekunden.

Die schnelle Lösung für dünner werdendes Haar

Der Mane Spray ist kein Zaubermittel, das Haare wachsen lässt. Stattdessen legt er sich wie ein Farbfilm mit Verdichtungspartikeln über die vorhandenen Haare. Das sorgt optisch für mehr Fülle. Besonders an Stellen, wo zwar noch Haare vorhanden sind, aber die Kopfhaut bereits durchscheint.

Auch Andreas kennt das Problem. Sein Haar wird am Hinterkopf langsam dünner. Von vorne fällt das kaum auf, doch bei Tageslicht oder wenn jemand von oben schaut, sieht man die lichten Stellen deutlich. Vor allem auf Fotos zeigen sich dann plötzlich kleine Lücken.

Andreas stört das nicht jeden Tag. Aber manchmal eben doch. Bei einem wichtigen Termin, einem Auftritt oder einer Einladung möchte er sich rundum wohlfühlen, und genau dafür ist der Mane Spray gemacht. Eine schnelle Lösung für alle, die sich einen optischen Boost wünschen, wenn es darauf ankommt.

So kommt die Farbe genau dorthin, wo sie gebraucht wird.

Ein Hauch Farbe, ein grosser Effekt

«Wichtig ist, dass man die passende Farbkombination findet», sagt Andreas. Seine Haare sind bereits leicht ergraut, deshalb mischt er zwei Töne: Grau und Hellbraun. Insgesamt stehen neun Farbvarianten zur Auswahl, von Schwarz über verschiedene Brauntöne bis Weiss.

Gerade am Hinterkopf kann das Abgleichen der Farbe zu Beginn etwas knifflig sein. Wer will, holt sich beim ersten Mal Unterstützung. Alternativ reicht auch ein Test an einer gut sichtbaren Stelle. Und wenn es nicht passt: Der Spray lässt sich einfach mit Shampoo wieder auswaschen.

Jetzt kostenlos beraten lassen Kostenlose Beratungstage zur Haarverdichtung bei Experte Alberto Sandon: Welche Möglichkeiten gibt es ohne oder mit operativem Eingriff? Möchten Sie Produkte wie Mane Spray direkt vor Ort testen? Und wie funktioniert eine Behandlung mit Eigenblutplasma? Alberto Sandon, Spezialist für Haarverdichtung und Haartransplantationen, bietet an seinen Standorten in Aarau (Ästhetik 5000 AG, Haartransplantation Alberto Sandon), Chur, Olten und Sierre, kostenlose, persönliche Beratungsgespräche an.

Sandon Haartransplantation

Ästhetik 5000 AG

Bahnhofstrasse 41

5000 Aarau Telefon: +41 62 837 55 53 (Montag bis Freitag)

Aufgetragen wird in kurzen Stössen, gezielt auf die einzelnen Haarpartien. Danach kurz durchkämmen, fertig. Ein zusätzlicher Festiger ist möglich, aber meist nicht nötig.

Seit Andreas seine perfekte Mischung gefunden hat, sitzt alles. Das Haar wirkt sichtbar voller, die Kopfhaut ist praktisch nicht mehr zu sehen. Auch auf Fotos ist der Unterschied deutlich.

1/4 Vor der Anwendung sind die lichten Stellen am Hinterkopf gut sichtbar.

Andreas war anfangs nicht sicher, ob so ein Spray wirklich etwas bringt. Doch das Ergebnis hat ihn überrascht. Die lichten Stellen sind optisch verschwunden, das Haar wirkt gleichmässig und natürlich voll.

Die Anwendung ist unkompliziert. Mit etwas Übung klappt das sogar an schwer erreichbaren Stellen und dauert kaum zwei Minuten.

Die Farbschicht hält bei Feuchtigkeit, Schweiss und Regen problemlos stand. Zum Schwimmen ist das Produkt nicht gedacht, für einen Abend oder einen Tag aber ideal. Vor dem Schlafengehen sollte man den Spray auswaschen, ähnlich wie bei Make-up.

Mit etwas Geduld und dem richtigen Winkel klappts.

Eine Dose Mane Spray kostet 58.50 Franken und reicht je nach Anwendung für 30 bis 60 Einsätze. Wer sich unsicher ist bei der Farbwahl, kann dem Schweizer Anbieter ein Foto mailen und wird individuell beraten.

Von der Bühne bis ins Büro

Das Produkt eignet sich für Männer und Frauen gleichermassen und wird übrigens auch von Schauspielerinnen, Moderatoren oder Models verwendet, wenn ein Look besonders sitzen muss. Denn der Spray verleiht dem Haar in kurzer Zeit sichtbar mehr Fülle und Tiefe.

Alberto Sandon, erfahrener Spezialist für Haartransplantationen und Haarverdichtung, empfiehlt den Spray allen, die vorerst auf eine Transplantation verzichten oder die Zeit bis zum Behandlungserfolg überbrücken wollen. In seiner Praxis in Aarau kann das Produkt auch getestet werden.

«Mane Spray ist ideal für alle, die unter dünnem Haar oder Haarausfall leiden», sagt Sandon. «Er ersetzt keine Transplantation, lässt sich aber hervorragend einsetzen, wenn Haarlücken kurzfristig kaschiert werden sollen – etwa im Alltag, bei einem Auftritt, einem Rendezvous oder vor einer Party. Geheimratsecken, lichte Stellen an der Krone oder unregelmässige Haarlinien lassen sich damit zuverlässig abdecken. Für mich gibt es kein anderes Produkt, das Haarlücken ohne medizinischen Eingriff so natürlich verschwinden lässt. Das Haar wirkt sofort dichter und voller.»

Für Andreas ist der Mane Spray mittlerweile fester Bestandteil seiner Styling-Routine bei besonderen Anlässen. Eine Haartransplantation kommt für ihn nicht infrage. Aber die Wirkung, die der Spray erzielt, geht optisch in eine ähnliche Richtung. Zwar nicht dauerhaft, dafür schneller, günstiger und völlig ohne Eingriff.

Ein unscheinbarer Spray, ein sichtbarer Unterschied.