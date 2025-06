Mehr Selbstbewusstsein auf Knopfdruck Was der Haar-Spray bei Andreas bewirkt hat

Was aussieht wie volleres Haar, ist in Wahrheit ein cleverer Spray. Er legt sich wie ein Farbfilm auf dünne Partien und sorgt sofort für einen dichteren Look. Wir haben ihn ausprobiert und waren positiv überrascht.

Publiziert: vor 50 Minuten | Aktualisiert: 19.06.2025 um 15:13 Uhr