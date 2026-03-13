Blonde Haare sehen toll aus, vor allem, wenn man frisch vom Coiffeur kommt – aber oft schlägt der Farbton schon nach wenigen Wäschen ins Gelbliche um. Welche einfachen Hausmittel dagegen helfen, zeigen wir hier.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hausmittel gegen Gelbstich in blonden Haaren: Natürliche Lösungen für frisches Blond

Apfelessig, Kamillentee und Honig als effektive natürliche Aufheller und Farbkorrektoren

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein

Schuld am gelblichen Stick in den Haaren sind oft Kalk im Wasser, Sonne oder Stylingprodukte. Zum Glück gibt es einfache Hausmittel, um den unerwünschten Gelbstich loszuwerden und deiner blonden Mähne den perfekten Platin-Stich zu verleihen. Und auch für andere schöne Blondtöne steht das passende Hausmittel meistens bereits im Küchenschrank:

1 Apfelessig-Spülung: Glanz und Neutralisation

Apfelessig wirkt wie ein natürlicher Farbkorrektor. Einfach 2 Esslöffel Apfelessig mit einem Liter Wasser mischen, nach der Haarwäsche ins Haar geben, 5 Minuten einwirken lassen und ausspülen. Das sorgt für Glanz und neutralisiert Gelbstich.

2 Backpulver-Kur: Sanfte Aufhellung

Backpulver kann helfen, leichte Gelbtöne zu reduzieren. Ein Teelöffel Backpulver mit etwas Shampoo vermischen, ins feuchte Haar einmassieren und nach 2–3 Minuten gut ausspülen. Danach eine Feuchtigkeitskur verwenden, um das Haar nicht auszutrocknen.

3 Kamillentee: Natürlicher Blondbooster

Kamillentee ist ideal für einen sanften, goldenen Schimmer. Zwei Beutel Kamillentee mit 500 ml Wasser aufgiessen, abkühlen lassen und nach der Wäsche ins Haar geben. Nicht ausspülen – die Sonne verstärkt den aufhellenden Effekt.

4 Zitrone: Extra Frische für kühle Töne

Der Saft einer halben Zitrone mit Wasser verdünnen und nach der Haarwäsche ins Haar geben. Die saure Wirkung reduziert Gelbstich, sollte aber nicht zu oft angewendet werden, da sie das Haar austrocknen kann. Danach gut pflegen!

5 Honig-Conditioner: Natürliche Farbauffrischung

Honig enthält Enzyme, die das Haar sanft aufhellen. Einen Teelöffel Honig mit Conditioner mischen, auftragen und 20 Minuten einwirken lassen. Danach wie gewohnt ausspülen – für strahlendes, blondes Haar.

6 Silber-Spülung mit violettem Farbstich

Ein paar Tropfen violette Lebensmittelfarbe mit Conditioner mischen, ins Haar geben und kurz einwirken lassen. Die violetten Pigmente neutralisieren Gelbstich – aber Vorsicht: Nicht zu lange einwirken lassen, sonst wird das Haar lila!

7 Kurkuma-Spülung für warme Blondtöne

Wer lieber einen goldigen Schimmer möchte, kann Kurkuma ausprobieren. Einen halben Teelöffel Kurkumapulver mit Wasser mischen, ins Haar geben und nach 5 Minuten ausspülen.

Ob Apfelessig, Kamillentee oder Honig – die Natur bietet viele Möglichkeiten, um Gelbstich in blonden Haaren zu reduzieren. Wer seine Haarfarbe länger frisch halten will, sollte zudem einen UV-Schutz verwenden und auf den Kalkgehalt vom Wasser achten.