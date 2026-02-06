Wer sich am Abend für die Beauty-Routine etwas mehr Zeit nimmt, kann sich diese am nächsten Morgen sparen. 5 Tipps, mit denen Sie morgens die lange Zeit vor dem Spiegel vermeiden.

Wir würden so einiges geben, um morgens noch ein paar Minuten länger schlafen zu können. Wer sich etwas mehr Zeit am Vorabend nimmt, der muss morgens nicht viel Zeit ins Styling investieren. Diese 5 Tipps verraten, wie die Haut am anderen Morgen ohne grossen Aufwand strahlt.

1. Feuchtigkeit

Die Heizungen gehen an und die Haut wird trocken. Feuchtigkeit ist für ein strahlendes Aussehen aber extrem wichtig. Wer ein paar Gläser Wasser vor dem Schlafengehen trinkt, versorgt die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit. Damit die Haut auch äusserlich nicht austrocknet, empfiehlt sich vor allem in der Nacht einen Luftbefeuchter ins Schlafzimmer zu stellen.

2. Seidenkissen

Durch das Wenden in der Nacht entstehen Reibungen. Hier sollten besonders Bauchschläfer zu einem Kissen aus Seide greifen. Das Material beugt durch seine antibakterielle Wirkung Hautunreinheiten vor und entzieht weniger Wasser. Die Seidenproteine sorgen ausserdem für weniger Fett im Haar. Stars wie Schauspielerin Dove Cameron schwören auf diese Art Bettwäsche. Wer zudem ein mittelhohes Kissen hat, verhindert Wasserablagerungen im Gesicht.

3. Frisur im Handumdrehen

Das Haar am Abend leicht anfeuchten und etwas Hitzeschutz ins Haar sprühen. Flechtet man sich danach einen Zopf, hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist das Haar zusammengebunden, wird es vor Reibung geschützt und es entsteht weniger Spliss. Föhnt man es danach am Morgen noch kurz an, entstehen leichte Wellen, die den ganzen Tag halten.

4. Gründliche Reinigung

Abschminken ist das A und O für eine strahlende Haut. Make-up-Reste verstopfen die Poren und lassen unserer Haut keinen Platz zum Atmen. Am besten reinigt man das Gesicht nach dem Abschminken mit einem Mizellen-Reinigungswasser – auch wer kein Make-up trägt, sollte es anwenden. Denn auch ohne Schminke gelangt Schmutz in die Poren. Bei Bedarf kann das Hautbild mit einem Gesichtspeeling verbessert werden. Aber aufgepasst: Peelings dürfen nur etwa einmal wöchentlich angewendet werden, ansonsten schädigt das die Haut.

5. Kleine Helfer

Verschiedene Gesichtspflegeprodukte steuern zu frischem Aussehen bei. Hier kann am Abend beispielsweise ein Nachtserum mit AHA-Fruchtsäure aufgetragen werden. Unreinheiten werden damit verringert und die Haut sieht jünger und frischer aus. Auch die Tücher von Filabé helfen bei Hautirritationen und wirken über Nacht. Wenn die Augen am anderen Morgen aber trotzdem klein aussehen, kann man mit Make-up etwas nachhelfen. Im inneren Augenwinkel einfach etwas Highlighter oder weisses Puder auftragen und die Augen wirken wacher und strahlen. (bnp)

