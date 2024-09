Kurz zusammengefasst Vermeide diese vier Angewohnheiten für ein jugendliches Aussehen

Sonnenbrillen verhindern Falten durchs Zusammenkneifen der Augen

Handygebrauch führt zu Falten am Hals durch häufiges Herunterschauen

Insofern du dein jugendliches Aussehen möglichst lange beibehalten willst, verzichtest du zukünftig besser auf folgende vier Angewohnheiten, denn diese könnten dich ganz schnell alt aussehen lassen:

1 Röhrli

Aus einem Strohhalm zu trinken, macht bei gewissen Getränken Spass. Trotzdem solltest du dir diese schleunigst abgewöhnen. Denn die Saugbewegung, die du beim Trinken machst, verursacht Falten rund um den Mund. Das hinterlässt nach einiger Zeit Spuren.

2 Keine Sonnenbrille tragen

Falls du bei strahlendem Sonnenschein immer einen Augenschutz auf der Nase trägst, hast du nichts zu befürchten. Falls nicht, haben wir leider schlechte News: Du riskierst Falten im Augenbereich. Das ständige Zusammenkneifen der Augen, um trotz der Helligkeit etwas zu sehen, führt zu Linien rund um die Augenpartie. Ab jetzt also immer eine Sonnenbrille griffbereit halten.

Der einfachste Schutz gegen Augenfältchen ist eine Sonnenbrille. Foto: Unsplash / Tamara Bellis

3 Schminken

Wer sich schon mal beim Schminken beobachtet hat, weiss, dass man dabei oft starke Grimassen zieht. Bedauerlicherweise sorgt genau das für sichtbare Alterungseffekte. Also denk daran: Keine Miene verziehen. Dies ist gleichzeitig besser für ein perfektes Make-up.

4 Handy

Dass das Blaulicht vom Handy zu Falten führt, weisst du bestimmt. Aber auch deine Haltung, um auf das Display zu schauen, ist das Gegenteil von einem Anti-Aging-Wunder. Denn dieses Herunterschauen legt den Hals in Falten. Das wäre nicht so schlimm, wenn es selten passiert, das Handy wird aber bei den meisten von uns mehrmals pro Stunde hervorgeholt. Also entweder weniger Zeit am Telefon einplanen – oder eine falten-freundliche Pose mit gestrecktem Hals finden.