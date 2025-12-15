DE
Wundermittel oder Hokus Pokus?
Das bringen Kollagen-Produkte wirklich

Straffe und jugendliche Haut – mit Kollagen soll dies mühelos erreicht werden, verspricht die Werbung. Der Markt mit dem vermeintlichen Wundermittel ist riesig. Doch was muss beachtet werden, damit man wirklich Erfolge sieht? Das klären Nina Ruge und Kurt Aeschbacher.
Publiziert: 15.12.2025 um 09:00 Uhr
|
Aktualisiert: 10:47 Uhr
Unterstützt durch LaVita

Diese und alle anderen Folgen des Podcasts «ZwägHochZwei» gibt es als Video hier bei Blick, auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts sowie auf Youtube.

«ZwägHochZwei» wird unterstützt von LaVita

Gesunde Ernährung im Alltag? Gar nicht so einfach. Hand aufs Herz: schaffen wir täglich mindestens 3–5 Portionen Obst und Gemüse? Stress, wenig Zeit und nicht zuletzt die Vorlieben in der Familie stellen uns vor Herausforderungen. Mit LaVita können wir unsere tägliche Ernährung ganzheitlich optimieren. LaVita ist eine Komposition aus über 70 Sorten Obst, Gemüse, Kräutern und pflanzlichen Ölen, ergänzt mit wertvollen Vitaminen und Spurenelementen. Mit LaVita sind wir jeden Tag rundum gut versorgt.

Mehr zu LaVita
Alle Folgen «ZwägHochZwei»
Taurin könnte Alterungsprozess verlangsamen
26:34
Unterstützt von
Taurin könnte Alterungsprozess verlangsamen
Der Stoff aus Energy Drinks
Taurin könnte Alterungsprozess verlangsamen
Was der Rhythmus des Herzens über uns verrät
29:44
Unterstützt von
Was der Rhythmus des Herzens über uns verrät
Stress im Griff?
Was der Rhythmus des Herzens über uns verrät
Wie Nahrungsergänzungsmittel am besten wirken
36:51
Unterstützt von
Wie Nahrungsergänzungsmittel am besten wirken
Bioverfügbarkeit erklärt
Wie Nahrungsergänzungs-Mittel am besten wirken
Das bringen Kollagen-Produkte wirklich
28:47
Unterstützt von
Das bringen Kollagen-Produkte wirklich
Wundermittel oder Hokus Pokus?
Das bringen Kollagen-Produkte wirklich
Was tun mit Zombie-Zellen?
30:53
«ZwägHochZwei»
Gesund älter werden – Folge 12
Was tun mit Zombie-Zellen?
Kleineres Krebs-Risiko dank Zürcher Studie
33:03
«ZwägHochZwei»
Gesund älter werden – Folge 11
Kleineres Krebs-Risiko dank Zürcher Studie
Wie wirksam sind Q10, Spermidin und Co?
34:32
«ZwägHochZwei»
Gesund älter werden – Folge 10
Wie wirksam sind Q10, Spermidin und Co?
Longevity-Medizin – Ärzte und Methoden im Check
31:23
«ZwägHochZwei»
Gesund älter werden – Folge 9
Langlebigkeit – Ärzte und Methoden im Check
Epigenetische Uhr – Wie alt bin ich wirklich?
28:23
«ZwägHochZwei»
Gesund älter werden – Folge 8
Epigenetische Uhr – Wie alt bin ich wirklich?
