Sonja Zaleski-Körner

Der Sommer hat dieses Jahr schon gezeigt, was er kann: Temperaturen über 30 Grad, tropische Nächte und viel Sonne. Wer sich trotz Hitze schminken möchte, sollte dabei einiges beachten. In der warmen Jahreszeit empfiehlt sich ein natürlicher Look. Im Sommer sollte man grundsätzlich nicht allzu viel Make-up auf die Haut auftragen. Was man nicht auf dem Gesicht hat, kann auch nicht verschmieren. Wenn man seine Haut doch abdecken möchte, sollte man zuvor auf der T-Zone einen mattierenden Primer verwenden. Dadurch glänzen diese Partien weniger. Man kann solche Primer auch für einen mattierenden Effekt nutzen, ohne anschliessend weitere Produkte aufzutragen.

BB-Cremes als Alternative

Es ist besser, bei sommerlichem Wetter auf leichtere Produkte umzusteigen. Eine BB-Creme, also eine getönte Tagespflege, eignet sich gut als Alternative zu stark abdeckenden Produkten. Wenn man das Geld dafür nicht ausgeben möchte, kann man auch einfach sein Make-up mit einer gewöhnlichen Tagescreme mischen – dadurch erhält man ein leichteres Make-up. Falls man seine Haut jedoch stärker abdecken will, kann man statt einer BB-Creme punktuell ein Camouflage-Make-up auftragen. Generell ist eine passende Hautpflege für eine schöne Haut wichtig. So sollte man zum Beispiel einmal die Woche ein Peeling machen und täglich eine dem Hauttyp entsprechende Feuchtigkeitspflege verwenden.

Cremige Schminkprodukte verwenden

Eine weitere Möglichkeit, ein lang haltendes Make-up zu kreieren, das auch bei Hitze funktioniert, ist ein glänzender Look. Man könnte zum Beispiel anstelle von Make-up im Sommer auch andere Schminkprodukte verwenden. Wenn die Haut ohnehin schon glänzt, kann man mehr mit Highlighter, Rouge und Bronzer arbeiten, um Frische ins Gesicht zu zaubern. Hierbei sollte man jedoch nur cremige Produkte verwenden, da Puderprodukte in der Regel nur gut funktionieren, wenn sich darunter eine Foundation und eine neutrale Puderschicht befinden, wie die Make-up-Artistin zu bedenken gibt.

Wasserfestes Make-up und Schweiss

Falls man sich auch bei Hitze schminken möchte, hat wasserfestes Make-up nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber wasserlöslichen Varianten. Wasserfeste Produkte sind gegen Schweiss oder Talg wenig wirksam. Sollten sie verschmieren, sind sie schwieriger zu korrigieren. Beim Schwimmen eignen sich solche Produkte jedoch gut und halten super. Für den Alltag sind sie weniger geeignet, da man abends beim Abschminken mehr Reibung benötigt, was die Haut auf Dauer beansprucht.

Setting-Produkte und Hautschutz

Setting-Produkte sind sehr beliebt, weil sie die Haut auffrischen und einen kühlenden Effekt haben, was im Sommer ein angenehmes Gefühl verleiht. Je nach Inhaltsstoffen können sie sogar pflegend wirken.

Ein weiterer Tipp: Genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Wenn man genug trinkt, sieht die Haut besser aus und auch die Lippen sind nicht so trocken.

Zum Schutz der Haut sollte man im Sommer immer ein Gesichtsspray mit Lichtschutzfaktor 50 dabei haben und dieses alle zwei Stunden erneut auftragen, wenn man sich im Freien aufhält. Nach dem Schminken kann man es problemlos über dem Make-up verwenden, um die Haut vor Sonnenbrand zu schützen, ohne dass man sich eincremen muss.