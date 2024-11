Wenn es morgens plötzlich ganz schnell gehen muss, bricht oft Hektik aus. Foto: Pexels / Adrienn

Wir alle kennen diese kleinen Herzattacken, wenn man morgens beim Blick auf den Wecker feststellt, dass es schon wieder viel zu spät ist. Nun muss man sich in Minutenschnelle parat machen – um danach wie die Ruhe selbst auszusehen. Unmöglich? Nein, mit ein paar Tricks wird es auch euch gelingen. Also: Auf die Pinsel, fertig, los!

1 Unreinheiten am Vorabend behandeln

Nein, es ist keine gute Idee, morgens an einem Pickel herumzudrücken. Behandelt Unreinheiten lieber am Abend, damit sich Rötungen und Schwellungen über Nacht beruhigen können. Ausserdem lohnt es sich, die Haut vor dem Schlafengehen zu reinigen, damit der ganze Dreck des Tages abgewaschen wird und man mit regenerierter Haut in den nächsten Tag starten kann. Beschränkt euch also am Morgen auf einen Abdeckstift und lasst die eh schon gereizten Stellen in Ruhe.

2 2-in-1-Produkte benutzen

Was ist besser als zwei Produkte, die zeitaufwendig sind? Fangfrage! Lösung: eines, das Zeit spart! Verzichtet auf eine Armee einzelner Artikel, in Stresssituationen sind 2-in-1-Produkte echte Zeitsparer. Und: Wir können sie auch prima selber machen. Einfach die Foundation mit der Tagescreme auf dem Handrücken mixen und fertig ist das Make-up.

3 Concealer als Wachmacher

Dunkle Augenschatten, viele Rötungen – wir sehen tatsächlich und unumstösslich aus wie frisch aus den Federn. Um den fiesen Morgenmuffel-Look zu vermeiden, hilft Concealer. Tragt ihn unter den Augen, an den Nasenflügeln und auf dem Nasenrücken auf, damit die hellen Stellen betont und dunkle Schatten kaschiert werden. Aber Achtung: Trotz Zeitdruck immer schön verblenden, wir wollen ja keine Fleckenlandschaft im Gesicht.

4 Konturen schaffen und Farbe ins Gesicht bringen

Wer nach dem Auftragen des Concealers nicht blass aussehen will, sollte unbedingt noch konturieren. Benutzt hier keinesfalls einen Contouring-Stift, diese brauchen eine gefühlte Ewigkeit, bis sie richtig verblendet sind. Bessere Variante: Bronzer in Puderform, der sich mit einem grossen Pinsel unter den Wangenknochen und am Haaransatz in wenigen Sekunden auftragen lässt – fertig ist die Fake-Sonnenbräune.

5 Blush unter die Augenbrauen

Aufgepasst, jetzt kommt unser Geheimrezept! Was uns nebst sommerlichem Glow fehlt, ist natürliche Frische im Gesicht. Blush ist dafür optimal, denn rosa Bäckchen können bereits wahre Wunder bewirken. Wo er aber tatsächlich zur Geltung kommt? Direkt unter den Augenbrauen! Ja, richtig gelesen: Wir tragen ein wenig Blush als Lidschatten auf. Warum das wirkt? Dank der rötlichen Farbe des Blushs sieht die Haut durchblutet und wach aus.

6 Ein guter Augenaufschlag wirkt Wunder

Nehmt einen hellen Lidschatten und pinselt ihn direkt an den oberen Wimpernkranz. Im Optimalfall enthält der Lidschatten Glitzer, damit eure Augen richtig zur Geltung kommen. Absolutes Must ist aber Mascara – ohne sie sind weder Wimpern noch Augen betont. Und ihr wisst ja: Strahlende Augen sagen mehr als tausend Worte (und entschuldigen bestimmt auch eine kleine Verspätung).