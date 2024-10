Kurz zusammengefasst Zwei Hacks für die perfekte Maniküre zuhause

Nutze einen flachen Nagelpinsel für saubere Ränder

Trage den Lack zuerst auf der Nagelmitte auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Beim Scrollen durch Instagram werden wir immer häufiger auch von den neuesten Lacktrends und -farben berieselt. Da unsere Ungeduld das Warten bis zum nächsten Maniküre-Termin schier unerträglich macht, greifen viele von uns selbst zu Nagellacken. Das Resultat ist leider oft nur mässig befriedigend, da das Auftragen nicht so gut gelingt, wie den Nagel-Profis. Aber keine Sorge, diesen beiden Hacks sind wahre Gamechanger.

1 Die richtige Technik

Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du einen Lack aufträgst? Dank der richtigen Methode verhinderst du einen unsauberen Rand bei der Nagelhaut. Indem du einen Klecks der Farbe auf die obere Nagelmitte auftupfst und diesen Tupfer anschliessend mit dem Pinsel in Richtung Nagelhaut schiebst, bekommst du einen perfekten Rand hin. Danach streichst du den restlichen Nagel in Längsstrichen an. Um vorzeitiges Absplittern der Farbe zu vermeiden, malst du zuvor die Nagelspitzen waagerecht an, lässt das Ganze etwa zwei Minuten trocknen.

Öfter mal was Neues: die Nagellackfarbe der Stimmung anzupassen, macht Spass. Foto: Getty Images

2 Das Tool der Tools

Falls du daneben gepinselt hast, solltest du zu einem flachen Nagelpinsel greifen, statt zu einem Wattepad oder Q-Tip. Den Pinsel tauchst du dafür in Nagellackentferner und entfernst damit den überschüssigen Lack. Am besten funktioniert das, wenn der Lack schon klebrig und nicht mehr flüssig ist. Falls du gerade keinen Pinsel zur Hand hast, kannst du vor dem Lackieren mit einem Wattestäbchen Vaseline auf die Haut rund um die Nägel auftragen. Ihre dicke und fettige Textur verhindert, dass die Farbe unschön verläuft. Sobald der Lack getrocknet ist, wischst du die überschüssige Vaseline vorsichtig ab.

Dank dieser einfachen Tricks kannst du dich zukünftig sowohl über eine perfekte Maniküre, als auch über makellos gepflegte Nägel freuen.

Mehr zum Thema Maniküre Wegen Acryl-Nägeln 70 Schülerinnen von Abschlussfeier ausgeschlossen