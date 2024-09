Bist du ein Experte für die Weinlese?

Am Puls der Ernte

Seien auch Sie am Schweizer Weinlese-Tag dabei! Am 21. und 22. sowie am 28. und 29. September steht der Weinlese-Tag «Am Puls der Ernte» auf dem Programm. In der gesamten Schweiz werden 30 Weingüter ihre Pforten für Sie öffnen. An diesem Tag lernen Sie die Grundlagen der Weinlese kennen und erhalten auch einen Einblick in die Weinherstellung. Zudem besichtigen Sie den Weinkeller, wo Sie Weine degustieren und ein regionales Essen mit einem guten Glas Schweizer Wein geniessen können.

Die Teilnahme kostet pro erwachsene Person ab 49 Franken, für Jugendliche 19 Franken und ist für Kinder kostenlos.