«Dank diesen Schuhen koche ich wieder schmerzfrei. Das brachte mir die Freude zurück!» Luigi Bello, Koch und Gastgeber im Spezialitätengeschäft «Da Luigi» in Zofingen, ist täglich bis zu achtzehn Stunden auf den Beinen. Früher litt er unter starken Rückenschmerzen, besonders auf der rechten Seite. Auch Füsse, Knie und Gelenke machten ihm zu schaffen. Dann entdeckte er die Schuhe von Anova.

Diese sehen aus wie normale Alltagsschuhe, zeichnen sich aber durch unauffällig integrierte orthopädische Elemente aus. Seit Luigi Bello sie fast täglich trägt, sind seine Beschwerden deutlich zurückgegangen.Die ergonomisch gestalteten Schuhe entlasten Füsse und Gelenke. Seither spürt er kaum noch Rückenschmerzen.

Warum die Schuhe so vielen Menschen schnell helfen können, erklärt Pascal Rombach, eidgenössisch diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister von Rombach Orthopädie in Schlieren: «Der Schuh ist gleichzeitig Therapie und Prophylaxe. Anova Schuhe geben dem Fuss während des gesamten Bewegungsablaufs Halt.» Die Schuhe würden sich auch hervorragend für den Gebrauch mit orthopädischen Masseinlagen eignen und alles erfüllen, was ein gesunder Schuh können muss.

Der Anova Fabrikladen in Zofingen Das gesamte Anova Sortiment können Sie im Fabrikladen an der Mühlethalstrasse 77 in Zofingen besichtigen, testen und kaufen. Der Laden ist jeweils von Montag bis Freitag 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag, 25. April, Samstag, 26. April, und Montag, 28. April 2025, lädt die Anova Swiss AG zum grossen Outlet-Verkauf ein. Nur an diesem Wochenende profitieren Sie von attraktiven Schnäppchen und sparen bei vielen ausgewählten Modellen 100 Franken oder mehr pro Paar. Neben dem Geschäft in Zofingen sind die Anova Schuhe auch im offiziellen Webshop und im ausgewählten Orthopädie- und Schuhfachhandel in der ganzen Schweiz erhältlich.

Weniger müde am Abend

Beliebt sind Anova Schuhe bei vielen Berufsleuten, die den ganzen Tag stehen und viel laufen müssen, beispielsweise in der Gastronomie, der Pflege oder im Verkauf. Der Schuh ist bequem und gesund, ohne dass er wie ein Gesundheitsschuh ausschaut, sondern wie ein Sneaker. Für Stefano de Icco, Orthopädietechniker bei Laufgsund in Dübendorf und Winterthur, hat der Schuh noch einen weiteren Vorteil: «Wenn ich ihn trage, bin ich am Abend tatsächlich weniger müde als sonst. Der Schuh entlastet und hilft aktiv beim richtigen Abrollen, weil er den Fuss lenkt.»

De Icco ist so überzeugt von den Schuhen, dass er mehrfach pro Monat Ganganalysen in Zusammenarbeit mit der Anova Swiss AG im Fabrikladen in Zofingen durchführt. Aus seiner Sicht ergänzen sich orthopädische Einlagen und Anova Schuhe perfekt: «Das Geheimnis des Schuhs liegt in seinem speziellen Aufbau. Erst das Zusammenspiel aller Elemente macht langes Gehen und Stehen wirklich angenehm.»

Nach der Ganganalyse erklärt Stefano de Icco die Druckverteilung auf dem Fuss.

Wie auf Naturboden unterwegs

Der Schuh hat eine fussgerechte Passform. Vor allem erhalten die Zehen genügend Platz. Zu spitze und enge Schuhe sind mitverantwortlich für den Schiefstand der Grosszehe, bekannt auch als Hallux valgus, von dem etwa 90 Prozent der Frauen betroffen sind. Der Schuh bietet zudem eine an den menschlichen Körper angepasste Dämpfung. So haben die Schuhträgerinnen und -träger stets das Gefühl, dass ihre Füsse auf einem Naturboden unterwegs sind: sanft, aber ohne den Kontakt und das Gespür zum Boden zu verlieren. Stefano de Icco zieht aus eigener Erfahrung folgenden Schluss: «Ich kann die Schuhe jedem empfehlen, der gesund, bequem und schmerzfrei gehen möchte.»

Sparen Sie 40 Franken Anova Schuhe bieten Ihren Füssen ein neues Wohlgefühl, sie sind bequem und gesund und weisen dezentes, sportlich-elegantes Design auf. Überzeugen Sie sich selbst davon und profitieren Sie von einer Aktion. Mit dem Gutschein-Code «Blick» erhalten Sie bei einem Einkauf im Anova Webshop einen Rabatt von 40 Franken. Gültig ist die Aktion bis am 18. Mai 2025. Der Gutschein gilt beim Einkauf von nicht reduzierten Modellen und ist nicht kumulierbar. Sie können diesen Artikel auch ausdrucken und den Gutschein im Fabrikladen an der Mühlethalstrasse 77 in Zofingen AG einlösen. Zusammen mit dem Partner «Laufgsund» bietet die Anova Swiss AG in ihrem Fabrikladen mehrmals pro Monat eine Ganganalyse und Einlagenberatung an. Die Analyse kann helfen, die Ursache und Lösung für zahlreiche Schmerzen und Fehlhaltungen zu finden.