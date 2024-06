Jeden Tag ziehen wir unsere Schuhe an und aus. Welchen Einfluss aber die richtige Schuhwahl auf den Fuss oder die ganze Körperhaltung hat, überlegen wir uns selten. Eine Betroffene und eine Expertin erzählen.

Dies ist ein bezahlter Artikel, präsentiert von Anova

Heute kann Arlette Koch wieder ganz normal gehen, ihren Job als Gesundheitsmasseurin ohne Probleme ausüben und ihre Freizeit und Ferien geniessen. Das war nicht immer so: Ihre Ferse verursachte ihr derart grosse Schmerzen, dass sie kaum mehr zu Fuss unterwegs sein konnte. «Ich ertrage Schmerzen eigentlich recht gut, doch das war eine Qual, vor allem am Morgen kurz nach dem Aufstehen.»

Was ist passiert? «Plötzlich hat sich bei mir mitten in der Ferse ein stechender Schmerz breitgemacht. Es wurde immer schlimmer», sagt die 62-jährige Pflegefachfrau, die eine Diplomausbildung zur Gesundheitsmasseurin absolviert hat und auch therapeutisch tätig ist. Die Diagnose: Fersensporn. Das ist ein dornenartiger Knochenauswuchs am Fersenbein, der meist durch Fehl- und Überbelastungen entsteht.

Koch suchte eine Lösung für das Problem und fand sie in einem Schuh von Anova. Nach einem halben Jahr waren alle Schmerzen weg. Der Schuh hat ihre Körperhaltung verbessert. Zusätzlich geholfen haben ihr die Einlagen und ihre eigene Druckwellen-Therapie, sagt sie. Die Schmerzmittel konnte sie absetzen, eine Operation erübrigte sich glücklicherweise.

Arlette Koch ist bei weitem nicht die Einzige, bei der die Anova Schuhe mitgeholfen haben, Probleme in den Griff zu bekommen. Sie können auch bei anderen gesundheitlichen Problemen und Schmerzen von Nutzen sein.

So sagt Orthopädie-Schuhmachermeister Pascal Rombach von Rombach Orthopädie in Schlieren: «Der Schuh ist gleichzeitig Therapie und Prophylaxe. Anova Schuhe geben dem Fuss während des gesamten Bewegungsablaufs Halt.» Die Schuhe würden sich auch hervorragend für den Gebrauch mit orthopädischen Masseinlagen eignen und alles erfüllen, was ein gesunder Schuh können muss.

Beliebt ist er bei vielen Berufsleuten, die den ganzen Tag stehen und viel laufen müssen, beispielsweise in der Gastronomie, der Pflege oder im Verkauf. Der Schuh ist bequem und gesund, ohne dass er wie ein Gesundheitsschuh ausschaut, sondern wie ein Sneaker.

Für Lisa Petersen, Podotherapeutin bei Podotherapie Laufgsund in Dübendorf und Winterthur, hat der Schuh noch einen weiteren Vorteil: «Wenn ich ihn trage, bin ich am Abend tatsächlich weniger müde als sonst. Der Schuh entlastet und hilft aktiv beim richtigen Abrollen, weil er den Fuss lenkt. »

Lisa Petersen ist überzeugt von den Anova-Schuhen.

Der Schuhhersteller Anova sagt, dass das Geheimnis hinter dem Schuh beim speziellen Aufbau liegt. Jedes Element erfülle eine spezifische Funktion. Das Zusammenspiel aller Elemente mache das Gehen und Stehen selbst an langen Tagen angenehm und leicht.

Verschiedene Faktoren tragen dazu bei. So hat der Schuh eine fussgerechte Passform. Vor allem erhalten die Zehen genügend Platz. Zu spitze und enge Schuhe sind mitverantwortlich für den Schiefstand der Grosszehe, bekannt auch als Hallux valgus, von dem etwa 90 Prozent der Frauen betroffen sind.

Der Schuh bietet zudem eine an den menschlichen Körper angepasste Dämpfung. So haben die Schuhträgerinnen und -träger stets das Gefühl, dass ihre Füsse auf einem Naturboden unterwegs sind: sanft, aber ohne den Kontakt und das Gespür zum Boden zu verlieren.

Podotherapeutin Lisa Petersen zieht aus eigener Erfahrung folgenden Schluss: «Ich kann die Schuhe jedem empfehlen, der gesund, bequem und schmerzfrei gehen möchte.»

