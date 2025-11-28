So stark verändert sich unser Handy-Nutzungsverhalten

Das Smartphone wir immer mehr zum Entertainment-Tool, Portemonnaie und Büro in einem. Doch unsere Handy-Verträge hinken der veränderten Nutzung oft noch hinterher. Ein Experte sagt, wie wir das passende Abo finden.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von alao

Das Smartphone entwickelt sich immer mehr von dem weg, was es ursprünglich war: ein Mobiltelefon. Stattdessen steigt die Internetnutzung aufgrund von Streaming, Online-Dienstleistungen oder Remote Work immer mehr an, wie auch Untersuchungen verdeutlichen.

Laut der Studie «World Internet Project Switzerland» der Uni Zürich (2025) sind wir hierzulande im Schnitt 5,7 Stunden pro Tag via Smartphone im Netz unterwegs – das ist rund dreimal mehr als noch 2011.

Roaming-Daten-Volumen ist in den letzten Jahren explodiert

Damit einher geht eine massive Zunahme des Datenverbrauchs. Dies vermehrt auch auf Reisen, wie eine aktuelle Erhebung des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) zeigt. Demnach hat sich das im Ausland genutzte Daten-Volumen von 2017 von 3,8 Millionen GB auf 90,2 Millionen GB im Jahr 2024 mehr als verzwanzigfacht.

Entwicklungen, wie sie auch Telekomexperte Walter Salchli vom Abo-Shop alao.ch schon länger beobachtet. «Viele User sind an Abos mit unlimitiertem Roaming interessiert», sagt er dazu. «Auch eine grosse Länder-Auswahl wird wichtiger.»

Der Trend gehe immer mehr in Richtung «unlimitiert» in möglichst vielen Ländern. Grund: «Wir möchten überall verbunden bleiben, ohne auf Limitierungen zu achten, mühsam eSIMs herunterzuladen oder im Ausland auf Wi-Fi angewiesen zu sein», so Salchli.

Das passende Abo zur veränderten Nutzung

Veränderte Bedürfnisse, denen die Anbieter vermehrt Rechnung tragen müssen – und dies auch tun, wie der Experte weiss. «Die Anbieter passen ihre Abos an, vergrössern die Länderauswahl – auch ausserhalb Europas.» Gerade jetzt zum Black Friday würden viele Provider mit entsprechenden neuen Angeboten aufwarten (Übersicht siehe Box).

Doch wie finde ich das Abo, das exakt zu meinem (veränderten) Handyverhalten passt? Hier komme als unabhängiger Vergleichsdienst alao ins Spiel, erklärt Salchli – sozusagen als Hub für alle Angebote auf einen Blick.

Insgesamt können in der Suchmaske bis zu 23 Variablen eingespiesen werden, die ein KI-basierter Algorithmus dann in bestmögliche Resultate umwandelt, zum Beispiel mit Angaben zu Unterschieden von inkludierten Ländern, zu Roaming-Daten und Anrufen sowie zu Vertragsdetails oder zum Preis. Auf diese Weise kommt man in wenigen Minuten zum Handy-Abo, das perfekt zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Wird das Telefonieren mal ganz verschwinden?

Für alao-CEO Salchli ist klar, dass sich unser Nutzungsverhalten weg vom ursprünglichen Zweck des Handys in Zukunft noch akzentuieren wird. «Klassische Anrufe verlieren immer mehr an Bedeutung, die meisten User bevorzugen Internet-Messaging oder Calls via Whatsapp.»

Dennoch: Dass das Telefonieren dereinst ganz verschwinden wird, glaubt der Experte nicht. «Es gibt immer noch viele Dinge, die man besser in einem Call bespricht als in einer Nachricht», sagt Salchli. «Das sehen wir auch bei Anfragen an unseren Kundendienst. Bei Fragen oder Problemen schätzen die Kundinnen und Kunden eine direkte Ansprechperson, die ihnen weiterhilft.»

Zudem gebe es auch im Telekombereich durchaus noch Raum für Innovation, so der Fachmann. So könnten zum Beispiel Hologramm-Anrufe, bei denen eine Person scheinbar als dreidimensionales Bild in den Raum des Gesprächspartners projiziert wird, irgendwann möglich werden.