Wer im Netz sein Glück versucht, will vor allem eines: Sicherheit. Wir zeigen anhand von sechs Punkten, worauf du achten kannst, um seriöse von unseriösen Anbietern unterscheiden zu können.

Es ist ein Sektor, der in den letzten Jahren rasant gewachsen ist: Seit Inkrafttreten des neuen Geldspielgesetzes (BGS) schossen die Onlinecasinos hierzulande wie Pilze aus dem Boden. Als Spielerin oder Spieler hier klare und zuverlässige Informationen zur Seriosität einzelner Anbieter zu finden, ist indes mitunter nicht immer einfach: Wie erkenne ich vertrauenswürdige Casinos? Und auf welche Dinge muss ich achten, damit ich mich absichern kann?

Die gute Nachricht vorweg: In der Schweiz unterliegt das Onlineglücksspiel strengen Regeln. Worauf du hinsichtlich Konzession achten musst und was es sonst noch alles zu berücksichtigen gilt, um sicher im Netz zu zocken, zeigt die nachfolgende Übersicht.

Liegt eine Konzession der ESBK vor?

Sie ist das A und O für das Beurteilen der Seriosität eines Onlinecasinos: die offizielle Konzession der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK). Diese Lizenz erhält in der Schweiz nur, wer ein physisches Casino betreibt. Sie garantiert strenge Kontrollen, Transparenzpflichten und hohe Standards in den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und Spielerschutz. Plattformen wie Swiss4Win by Casino Lugano bewegen sich ausschliesslich innerhalb dieses rechtlich definierten Rahmens – und bieten den Spielerinnen und Spielern so ein kontrolliertes und zuverlässiges Spielumfeld.

Wie transparent sind die Nutzungsbedingungen?

Ein seriöses Casino zeichnet sich auch durch transparente Nutzungsbedingungen aus. Diese betreffen zum Beispiel die Boni, aber auch Wettanforderungen oder Auszahlungslimits. Heisst: Ein Nutzer oder eine Nutzerin sollte stets den Überblick über sämtliche Regeln haben können, damit ein sicherer Spielplausch möglich ist. Für Datensicherheit wiederum sorgt eine SSL-Verschlüsselung, damit weder persönliche noch finanzielle Daten in falsche Hände geraten können.

Wie viele Spiele stehen zur Verfügung?

Ein weiterer Faktor, der für die Vertrauenswürdigkeit eines Onlinecasinos spricht, sind die Anzahl und Qualität seiner Spiele. Steht ein umfangreiches Portfolio mit Slots, Tischspielen und Live-Casino zur Auswahl? Ebenfalls Hinweise auf die Seriosität liefert ein Blick auf die entsprechenden Hersteller der Games: Als renommierte Softwareentwickler gelten zum Beispiel Greentube, Pragmatic Play oder Playtech. Ein weiteres Plus: Die Produkte aus diesen Häusern stehen nicht nur für Sicherheit, sondern auch für hohe grafische Qualität.

Wie schnell werden Gewinne ausgezahlt?

Skepsis gegenüber Onlinecasinos herrscht bei manchen Spielerinnen und Spielern hinsichtlich der Auszahlung von Gewinnen – vor allem dann, wenn es unklare Abläufe oder lange Wartezeiten gibt und wenn nicht verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Seriöse Betreiber bieten hingegen Lösungen an, die die Auszahlungen beschleunigen. Gar auf Sofortauszahlungen setzte als erstes Onlinecasino in der Schweiz Swiss4Win. Für die Spieler ist dies ein klares Zeichen für Zuverlässigkeit: Wer seine Gewinne sofort erhält, weiss genau, wo sein Geld ist, und behält die volle Kontrolle über sein Spielerlebnis. Mehr dazu siehe Box.

Was passiert mit dem eingesetzten Geld?

Gemäss dem Schweizer Onlinespielgesetz müssen Onlinecasinos einen bestimmten Teil des Gewinns in die Finanzierung der AHV einzahlen. Der Basisabgabesatz beträgt 20 Prozent für die ersten 3 Millionen Franken Bruttospielertrag und steigt danach progressiv an, bis er 80 Prozent erreicht. Onlinecasinos gehören damit zu den am stärksten besteuerten Unternehmen der Schweiz.

Werde ich als Spielerin oder Spieler geschützt?

Ein wichtiger Punkt ist nicht zuletzt das sogenannte verantwortungsvolle Spielen. Damit ist gemeint, dass ein Anbieter die Spielerin oder den Spieler dabei unterstützt, die eigenen Grenzen einzuhalten und nicht Gefahr zu laufen, sich beim Setzen finanziell zu übernehmen. Ein lizenziertes Casino ist sogar dazu verpflichtet, entsprechende Tools wie zum Beispiel monatliche Verlustlimits oder die Möglichkeit einer Selbstsperre anzubieten. Ein weiteres Zeichen für die Seriosität eines Onlinecasinos ist ein kompetenter Kundensupport, der schnell und mehrsprachig über verschiedene Kanäle wie E-Mail oder Live-Chat sämtliche Fragen zu Spielregeln, Zahlungsmethoden und Boni beantwortet.

Fazit: Seriöse Plattformen stellen sicher, dass sämtliche Spielaktivitäten im Netz den Prinzipien Verantwortung, Kontrolle und Rechtmässigkeit folgen.