Noch bis zum 26. Januar 2026 ist «The Rocky Horror Show» nach dem Erfolg in der vergangenen Spielzeit im Theater St. Gallen zu sehen. Blick verlost Tickets für das schrille Vergnügen mit einigen weltbekannten Songs.

Wir schicken dich an eine Vorstellung von «The Rocky Horror Show»

Wir schicken dich an eine Vorstellung von «The Rocky Horror Show»

Das frisch verlobte Paar Brad und Janet erlebt auf einer nächtlichen Fahrt ein verhängnisvolles Ereignis: Mitten in einem Unwetter erleiden sie eine Autopanne. Verzweifelt suchen sie nach Hilfe und stranden in einem unheimlichen Schloss, dem Wohnsitz des exzentrischen Wissenschaftlers Dr. Frank’N’Furter. Dort wartet bereits seine bizarre jüngste Schöpfung Rocky, ein muskulöser, blonder Frankenstein-Verschnitt. Die naive Begegnung der Bürgerlichen mit dem glamourösen Schlossherrn eskaliert sofort zu einer wilden Achterbahnfahrt aus Verführung und Kontrollverlust.

«The Rocky Horror Show» ist noch bis zum 26. Januar 2026 auf der Bühne des Theater St. Gallen zu sehen. Richard O’Briens Meisterwerk ist der anarchistische Aufruf zur totalen Freiheit. Ein Erlebnis, das fesselt, provoziert und süchtig macht. Das Musical zollt den trashigen Science-Fiction- und Horrorfilmen der 1950er-Jahre Tribut. Es transportiert diese Ästhetik in die schrille Welt des Glam-Rock. Weltbekannte Songs wie «Time Warp», «Sweet Transvestite» und viele mehr prägen das Musical.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für die Vorstellung am 25. Januar 2026 von «The Rocky Horror Show» im Theater St. Gallen. Erlebe einen ausgelassenen Abend, bei dem mitgejubelt, gejohlt und gebuht werden darf.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.