Ab dem 19. Dezember ist «The Rocky Horror Show» nach dem Erfolg in der vergangenen Spielzeit zurück im Theater St. Gallen. Blick verlost Tickets für das schrille Vergnügen mit einigen weltbekannten Songs.

Das frisch verlobte Paar Brad und Janet erlebt auf einer nächtlichen Fahrt ein verhängnisvolles Ereignis: Mitten in einem Unwetter erleiden sie eine Autopanne. Verzweifelt suchen sie nach Hilfe und stranden in einem unheimlichen Schloss, dem Wohnsitz des exzentrischen Wissenschaftlers Dr. Frank’N’Furter. Dort wartet bereits seine bizarre jüngste Schöpfung Rocky, ein muskulöser, blonder Frankenstein-Verschnitt. Die naive Begegnung der Bürgerlichen mit dem glamourösen Schlossherrn eskaliert sofort zu einer wilden Achterbahnfahrt aus Verführung und Kontrollverlust.

«The Rocky Horror Show» ist ab dem 19. Dezember zurück auf der Bühne des Theater St. Gallen. Richard O’Briens Meisterwerk ist der anarchistische Aufruf zur totalen Freiheit. Ein Erlebnis, das fesselt, provoziert und süchtig macht. Das Musical zollt den trashigen Science-Fiction- und Horrorfilmen der 1950er-Jahre Tribut. Es transportiert diese Ästhetik in die schrille Welt des Glam-Rock. Weltbekannte Songs wie «Time Warp», «Sweet Transvestite» und viele mehr prägen das Musical.

Blick verlost je 8 x 2 Tickets für die Vorstellungen am 19. und 20. Dezember 2025 von «The Rocky Horror Show» im Theater St. Gallen. Erlebe einen ausgelassenen Abend, bei dem mitgejubelt, gejohlt und gebuht werden darf.

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.