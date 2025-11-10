Der Circus Conelli gehört zur Weihnachtszeit wie ein Tannenbaum, Guetzli und der Samichlaus. Blick verlost 30 x 2 VIP-Tickets für dieses zauberhafte Adventsspektakel. Erlebe den berühmten Weihnachtszirkus in Zürich mit bester Sicht!

1/4 Das rote Zelt glüht und erwacht passend zur Weihnachtszeit wieder zum Leben. Doch die wahre Magie und die schönsten Momente warten im Innern des Conelli-Zirkustraumzelts. Foto: Mattia Coda

Jedes Jahr aufs Neue entführt der renommierte Circus Conelli sein Publikum in eine glanzvolle Märchenwelt. Vom 22. November bis 31. Dezember sorgt der beliebte Weihnachtszirkus im festlich beleuchteten roten Zelt auf dem Bauschänzli in Zürich für leuchtende Augen bei Jung und Alt. Der Circus Conelli ist ein unvergessliches Erlebnis, das zur Vorweihnachtszeit einfach dazugehört.

In der Manege erwartet das Publikum eine spektakuläre und moderne Show, die ganz auf Tiernummern verzichtet. Hier steht die menschliche Kunst in Perfektion im Mittelpunkt und bildet eine exquisite Komposition aus atemberaubender Akrobatik und poetischen Momenten. Weltklasse Artisten zeigen spektakuläre Schleuderbrettsensationen und elegante Luftgurtakrobatik in schwindelerregender Höhe. Diese grandiosen Kunststücke werden ergänzt durch traumhafte Darbietungen, leidenschaftliche tänzerische Einlagen und die schlagfertige, herzhafte Komik des gefeierten Trios um Roli, Tonino und Domino. Das gesamte Geschehen wird live untermalt vom hervorragenden Circus-Conelli-Orchester.

Blick macht deine Adventszeit magisch! Wir verlosen je 6 x 2 VIP-Tickets für fünf verschiedene Nachmittagsvorstellungen. Geniesse die gesamte Weihnachtsshow inklusive VIP-Komfort, mit bester Sicht, mehr Beinfreiheit und breiteren Sitzen. Das ist die Chance auf das einzigartige Weihnachtserlebnis im Herz von Zürich!

Teilnahmeschluss ist am 16. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.