Vom 13. bis 15. September zieht das Knabenschiessen wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher aufs Albisgüetli – und du kannst mittendrin sein. Nimm an unserer Verlosung teil, und sichere dir die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis für dein Kind.

1/4 Beim Zürcher Knabenschiessen wird der neue Schützenkönig oder die neue Schützenkönigin gesucht. Foto: keystone-sda.ch

Das älteste Volksfest der Stadt Zürich findet dieses Jahr vom 13. bis 14. September statt. Auf dem Albisgüetli zeigen Schausteller ihre verrücktesten Bahnen, zudem gibt es viele verschiedene Stände mit kulinarischen Highlights und unentbehrlichen Artikeln für den Alltag. Jedes Jahr besuchen über 800’000 Personen das Zürcher Volksfest. Die Chilbi gehört zu den grössten und attraktivsten der ganzen Schweiz.

Aber das Wichtigste am dreitägigen Herbstfest ist der Schiesswettkampf, bei dem der nächste Schützenkönig oder die nächste Schützenkönigin gesucht wird. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren aus dem Kanton Zürich dürfen am Wettbewerb teilnehmen. In diesem Jahr werden auch 30 Jugendliche aus den Gastkantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft dabei sein. Jeder Schütze hat fünf Schüsse, Ziel ist, das Punktemaximum von 35 Punkten zu erreichen. Schützenkönig wird, wer nach dem Ausstich am meisten Punkte geschossen hat. Die Anmeldefrist für den Schiesswettbewerb läuft online bis zum 12. September. Während des Fests kann man sich noch vor Ort in der Schiessanlage Albisgütli anmelden (Eingangshalle).

Wir verlosen 15 Packages, welche die Einschreibegebühr für das Wettschiessen, einen Verpflegungsgutschein und drei Gratisfahrten an der Chilbi für das Knabenschiessen vom 13. bis 15. September enthalten. Mach mit, und gewinne ein Knabenschiessen-Paket für dein Kind, deine Enkelkinder, deine Nachbarin oder deinen Nachbarn.

Teilnahmeberechtigt beim Schiesswettbewerb sind Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren mit Wohnort oder Arbeitsstelle im Kanton Zürich.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 31. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.