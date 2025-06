Gewinne ein Upgrade zu deinem Ticket. Foto: Shutterstock

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Mach deinen Konzertbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit dem Ticketupgrade für die Sunrise Starzone erhältst du exklusiven Zugang zum Festivalgelände und zur Lounge mit bester Sicht auf die Haupttribüne, eigener Bar, Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig) und Toiletten. Zudem erhalten du und deine Begleitperson je einen Gratis-Welcome-Drink.

Für diese zwei Konzerte am ZOA City auf der Dolder Kunsteisbahn verlosen wir je 5 x 2 Upgrades* für die Sunrise Starzone:

Marlon Hoffstadt am 20. Juni

Justice am 2. Juli

Zudem verlosen wir noch 5 × 2 Upgrades für die Starzone Area an der Street Parade am 9. August in Zürich.

* Das Konzertticket ist in den Upgrades nicht enthalten und muss selbstständig erworben werden. Ohne gültiges Tickets kann kein Einlass zum Konzert und zur Lounge gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist der 15. Juni 2025.