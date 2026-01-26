Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 stehen vor der Tür. Gib bei uns deinen Tipp ab, wie viele Medaillen das Schweizer Team holt, und gewinne unter anderem Tickets für die Eishockey-WM in der Schweiz.

Die besten Athletinnen und Athleten der Welt kämpfen an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina um die Medaillen. Auch das Schweizer Team darf sich Hoffnung auf eine Menge Edelmetall machen. An den letzten Olympischen Winterspielen holte die Schweizer Delegation siebenmal Gold, zweimal Silber und sechsmal Bronze. Können die Schweizer Olympiateilnehmenden diese Ausbeute in diesem Jahr toppen?

Gib bei uns deinen Expertentipp ab und sag uns, wie viele Medaillen das Schweizer Team in den insgesamt 116 Wettkämpfen holt. Mit dem richtigen Tipp kannst du zwei Tickets für das Spiel zwischen der Schweiz und den USA an der Eishockey-WM am 15. Mai in der Swiss Life Arena in Zürich gewinnen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ausserdem drei Gutscheine von Ochsner Sport à je 100 Franken.

Teilnahmeschluss ist der 5. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Wenn mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieselbe Anzahl Medaillen getippt haben, entscheidet das Los nach dem Zufallsprinzip. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.