Die Country Night verheisst ein unvergessliches Erlebnis mit mitreissender Livemusik, leidenschaftlichem Line-Dance und der perfekten Mischung aus Western-Flair und alpiner Romantik. Ergattere jetzt zwei Tickets für die Show am 12. oder 13. September.

1/4 Die grossen Starts der Countryszene kommen für die Country Night nach Gstaad. Foto: Reto Hammer Fotografie

Auch 2025 verwandelt die Country Night Gstaad das idyllische Berner Oberland wieder in ein Mekka für Countryfans. Unter dem Motto «Total Country!» präsentiert die 36. Ausgabe des Festivals ein Line-up, das die Herzen des Publikums höherschlagen lässt. Mit US-Stars wie dem Grammy-nominierten Scotty McCreery, der preisgekrönten Folk-Band Old Crow Medicine Show und der aufsteigenden Sängerin Hailey Whitters wird Gstaad am 12. und 13. September zum Epizentrum echter, traditioneller Countrymusik.

Das gesamte Festgelände verwandelt sich zudem in den Wilden Westen. Das Rahmenprogramm mit Line-Dance-Sessions, Festwirtschaft, dem Luna-Park und Hüpfburgen bietet Unterhaltung für Gross und Klein.

Blick verlost für den Besuch der Country Night Gstaad 50 x 2 Tickets für den 12. September oder 10 x 2 Tickets für den 13. September. Mit etwas Glück tanzt du mit deiner Begleitung durch die Nacht und erlebst einen Countryabend, der dir immer in Erinnerung bleiben wird.

Teilnahmeschluss ist am 31. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.