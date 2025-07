1/2 Drake bringt das Hallenstadion zum Beben – sei live dabei! Foto: imago/Aton Chile

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Mit Hits wie «Hotline Bling», «One Dance» und «God’s Plan» hat sich Aubrey Drake Graham längst einen Platz unter den grössten Musikstars der Welt gesichert. Der fünffache Grammy-Gewinner begeistert schon seit Jahren Jung und Alt mit seinem unverwechselbaren Sound und den spektakulären Liveshows.

Jetzt kommt der kanadische Superstar im Rahmen seiner «Some Special Shows 4 EU»-Tour erstmals seit sechs Jahren wieder nach Europa und macht dabei auch in der Schweiz Halt. Nachdem die beiden geplanten Zürich-Konzerte am 11. und 12. August innert kürzester Zeit ausverkauft waren, sorgt Drake für eine Überraschung: Am 9. August legt er ein exklusives Zusatzkonzert im Hallenstadion obendrauf. Die Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend mit all seinen grössten Hits, einer energiegeladenen Performance und einer Bühnenshow der Extraklasse freuen.

Wir verlosen für das Zusatzkonzert von Drake am 9. August 2025 in Zürich 3 x 2 Tickets. Erlebe gemeinsam mit deiner Begleitperson einen Abend voller Musik, Emotionen und einzigartiger Atmosphäre – live im Hallenstadion Zürich.

Teilnahmeschluss ist am 27. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.