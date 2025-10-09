Vom 25. Oktober bis 2. November lädt Basel zum Degustations-Highlight der Extraklasse ein. Verkoste die kuratierte Selektion von Spitzenweinen und aussergewöhnlichen Spirituosen. Gewinne Tickets für das Festival, das Genuss und Kulinarik vereint.

Beim Weinfestival in Basel warten über 3000 Weine von 140 Ausstellenden aus aller Welt – von spritzigen Jungweinen bis hin zu reifen, lagerfähigen Rotweinraritäten und edlen Dessertweinen. Vom 25. Oktober bis 2. November wird die Messehalle während neun Tagen zur grössten begehbaren Vinothek der Nordwestschweiz. Hier erlebt man den Wein in seiner ganzen Vielfalt und kann in persönlichen Gesprächen mit den Winzerinnen und Winzern alles über Reben, Böden und Terroir erfahren. Die Besucherinnen und Besucher können sich durch ein riesiges Sortiment kosten und ihren neuen Favoriten finden. Und in der «Bar Les Raritées» werden die exklusiven Ikonen der Weinwelt ausgestellt und zum Degustieren angeboten.

Das Festival bietet auch eine ideale Plattform zur Wissensvertiefung. Das Rahmenprogramm umfasst spezialisierte Masterclasses und Workshops, in denen Expertenwissen zu bestimmten Rebsorten oder Anbaugebieten vermittelt wird. Ausserdem trifft in der exklusiven Wineart-Ausstellung Wein auf Kunst. Die Ausstellung zeigt Kunstwerke, die eine thematische oder emotionale Verbindung zum Weinbau und Genuss pflegen, und spannt so den eleganten Bogen von der bildenden Kunst zum sinnlichen Erlebnis im Glas. Passend zu den Kunstwerken wird ein jeweils zutreffender Wein ausgestellt, sodass das Kunstwerk mit den Raritäten verschmilzt.

Blick verlost 100 x 2 Eintrittstickets für das Weinfestival in Basel. Mit den Tageskarten kannst du die Weinmesse zwischen dem 25. Oktober und dem 2. November an einem Tag deiner Wahl besuchen. Die Kombination aus erstklassigem Wein, Fachwissen, Kunst und Spirituosen macht das Weinfestival zu einem unverzichtbaren Ereignis für jeden Liebhaber der gehobenen Genusskultur.

