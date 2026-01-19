Freestyle-Action der Extraklasse: Am 14. Februar kommt Masters of Dirt nach Zürich. Im Hallenstadion erwarten dich waghalsige Stunts mit Motocross, BMX und Mountainbike. Blick verlost Tickets für die spektakuläre Show!

Masters of Dirt bringt die weltweit besten Freestyle-Athleten am 14. Februar nach Zürich. Die Motocross-, Mountainbike- und BMX-Fahrer liefern Backflips, Whips, Kombi-Tricks und Mehrfachrotationen direkt aufs Parkett. Noch schnellere Sprünge, neue Moves und Signature-Stunts machen die Show 2026 besonders spannend.

Licht, Pyrotechnik und Musik begleiten die Darbietungen und setzen die neuen Effekte eindrucksvoll in Szene. Die Show bietet eine explosive Mischung aus waghalsigen Stunts, mitreissender Musik und feurigen Showeinlagen. Jede Minute steckt voller Können, Mut und beeindruckender Momente.

Sei dank Blick live dabei, und erlebe Masters of Dirt am 14. Februar 2026 im Hallenstadion Zürich. Wir verlosen 15 x 2 Tickets für die Nachmittagsshow um 14.00 Uhr und 20 x 2 Tickets für die Abendvorstellung um 19.30 Uhr. Erlebe rasante Action, spektakuläre Sprünge und unvergessliche Momente.

Teilnahmeschluss ist am 25. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.