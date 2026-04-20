Waschmaschinen und Wäschetrockner von Electrolux sind die beste Wahl für die optimale Wäschepflege: Schnell, stark und supereffizient – genau wie Marco Odermatt auf der Rennpiste. Am Wasch-Event von Electrolux am 8. Mai in Zürich kannst du beides live erleben!

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Electrolux

In der Electrolux Taste Gallery dreht sich alles um Haushaltsgeräte für Küche, Wäschepflege, Bodenpflege und Raumklima. Wer die Ausstellung besucht, kann sich kostenlos und unverbindlich von Fachexperten beraten lassen.

Am 8. Mai jedoch zeigt sich die Taste Gallery von einer ganz anderen Seite. Denn an diesem Abend verwandelt sich der Showroom in eine exklusive Eventlocation mit einem ganz besonderen Gast: Skirennfahrer Marco Odermatt.

Blick verlost 1 x 2 Tickets für dieses exklusive Event in der Electrolux Taste Gallery. Mit etwas Glück bist du live dabei, triffst Marco Odermatt beim Meet & Greet und erlebst einen Abend, den man nicht kaufen kann.

Darauf kannst du dich freuen

Beim Wasch‑Event von Electrolux dreht sich alles um die perfekte Pflege deiner Kleidung. Fachexperte Fabian zeigt, wie sich selbst hartnäckige Flecken schonend entfernen lassen und wie nachhaltige Wäschepflege im Alltag ganz einfach gelingt. Gleichzeitig wird gefeiert. Es erwartet dich ein Abend voller Highlights und ein köstliches Apéro riche. Und natürlich die einmalige Gelegenheit, Skistar Marco Odermatt persönlich zu treffen.

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Teilnahmeschluss ist der 26. April 2026. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.