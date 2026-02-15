Mit «Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him» kommt am 12. März die nächste Verfilmung eines Romans von Colleen Hoover in die Kinos. Blick lädt am Abend davor zur exklusiven Spezialvorstellung im Kinokoni in Zürich.

Nach einem tragischen Autounfall verliert Kenna nicht nur ihre grosse Liebe, sondern auch ihr bisheriges Leben. Als sie nach sieben Jahren im Gefängnis in die Heimatstadt zurückkehrt, kämpft sie darum, wieder Fuss im Leben zu fassen. Doch die Familie ihres verstorbenen Partners gibt ihr die Schuld an seinem Tod und verwehrt ihr jeden Kontakt zur gemeinsamen Tochter. Nur der Barbesitzer Ledger glaubt an Kenna.

Nach «It Ends with Us» und «Regretting You» kommt eine weitere Verfilmung eines Romans der Bestsellerautorin Colleen Hoover auf die Grossleinwand. «Für immer ein Teil von Dir – Reminders of Him» ist ab dem 12. März in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.

Dank Blick kannst du den Film bereits am Tag vor dem offiziellen Kinostart sehen. Wir laden am 11. März zur exklusiven Spezialvorstellung im Kinokoni in Zürich und verlosen hierfür 95 x 2 Tickets, inklusive Apéro vor dem Filmstart sowie Popcorn und Softgetränk für den Kinosaal. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

Teilnahmeschluss ist am 22. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.