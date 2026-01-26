Amy Macdonald bringt ihre Europa-Tour am 18. Februar 2026 nach Zürich. In The Hall präsentiert sie neue Songs aus ihrem Album und ihre grössten Hits. Gewinne Tickets für das Konzert inklusive Upgrades für die Sunrise Starzone Lounge.

Mit Songs wie «This Is The Life» und «Mr Rock & Roll» wurde Amy Macdonald europaweit bekannt. Seitdem hat sie sich als feste Grösse im Pop/Rock etabliert. Ihre Musik bleibt klar strukturiert und erzählt von Themen, die viele nachvollziehen können. Schon früh begann sie, eigene Songs zu schreiben und sich selbst an der Gitarre zu begleiten. Dieses direkte Verhältnis zu ihrer Musik prägt ihre Auftritte bis heute und sorgt dafür, dass Stimme und Songs im Mittelpunkt stehen. Seit ihrem Durchbruch 2007 hat die britische Sängerin über zwölf Millionen Tonträger verkauft und mehr als eine Milliarde Streams generiert.

Auf ihrer aktuellen Europa-Tour präsentiert Amy Macdonald die neuen Songs aus ihrem sechsten Studioalbum «Is This What You’ve Been Waiting For?». Zusammen mit ihrer Band bringt sie auch ihre bekanntesten Hits auf die Bühne und zeigt ihre Musik in ihrer typischen, klaren Facette: reduziert, direkt und nah am Publikum, mit Fokus auf die Stimme und die Geschichten hinter den Songs.

Blick verlost für den ausverkauften Konzertabend mit Amy Macdonald am 18. Februar 2026 in The Hall Zürich 14 x 2 Tickets inklusive Upgrades für die Sunrise Starzone Lounge. Mit dem Upgrade erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu dieser Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig), und geniesst dort einen Welcomedrink.

Teilnahmeschluss ist der 1. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.