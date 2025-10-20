Blick verlost Tickets für den ETH-Polyball in Zürich

Am 29. November 2025 geniessen die Gäste des Polyballs der ETH Zürich eine Nacht voller Tanz, Musik und Poesie. Mehrere Säle und Tanzflächen stehen dann ganz im Zeichen der Muse. Gewinne zwei Tickets für den ETH-Polyball am 29. November in Zürich.

1/4 Der Polyball 2025 findet unter dem Motto «Von der Muse geküsst» statt. Foto: fotokommission.ch

Seit mehr als 140 Jahren gehört der ETH-Polyball fest zur Tradition der Stadt Zürich. Der grösste dekorierte Ball Europas findet dieses Jahr am 29. November unter dem Motto «Von der Muse geküsst» statt und taucht die ehrwürdigen Hallen der ETH in eine Welt der Künste und Inspiration. Die Dekoration, die jedes Jahr von Studierenden entworfen und umgesetzt wird, ist das Herzstück des Polyballs. Die Gäste finden sich inmitten von opulenter Dekoration, einzigartigen Lichtinstallationen und einer Atmosphäre voller Fantasie wieder.

18 Tanzflächen, über 25 Bands und DJs, Shows, vielfältige Gastronomie und sogar ein Kino sowie ein Casino warten auf die Gäste. Von klassischen Walzerklängen eines Ballorchesters bis hin zu mitreissenden Beats von den Livebands und DJs: Der Polyball bietet ein umfassendes Erlebnis bis in die frühen Morgenstunden. Es ist eine Hommage an die Kultur, die Kreativität und die Tradition, die in den historischen Mauern der Hochschule gefeiert wird.

Wir verlosen 8 x 2 Tickets für den ETH-Polyball am 29. November in Zürich. Tauche ein in das feierlich-elegante Ambiente in den prachtvollen Szenarien und tanze mit deiner Muse durch die Nacht.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 26. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.