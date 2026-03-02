Auf ihrer «Lux»-Tour beehrt die spanische Sängerin Rosalía das Hallenstadion Zürich. Wir verlosen 4 x 2 Plätze in der Loge für das ausverkaufte Konzert des Megastars am 22. März.

Die spanische Sängerin Rosalía hat sich in den vergangenen Jahren zum weltweiten Popphänomen entwickelt. Mit ihrem letzten Album «Motomami» landete sie als erste spanische Künstlerin auf Platz 1 der Spotify Global Album Charts und räumte diverse Auszeichnungen ab. Ihre «Motomami World Tour» war restlos ausverkauft. Nun ist Rosalía mit neuer Musik zurück. Ihr neues Album «Lux» stieg ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts ein und zeigt die künstlerische Vielfalt der Musikerin. Mit Songs wie «La Perla» oder «Berghain» begeistert sie Fans und Kritiker zugleich. Die mehrfach preisgekrönte Popsängerin wagt sich dabei auch in neue Genres wie die Klassik vor. Auf ihrer «Lux»-Tour kommt der spanische Megastar nun auch in die Schweiz.

Erlebe die einzigartige Show einer der zurzeit erfolgreichsten Popsängerinnen im Hallenstadion vom Logenbalkon. Blick verlost 4 x 2 Plätze inklusive Welcome-Drinks und Snacks für das Konzert von Rosalía am 22. März. Geniesse ein erstklassiges Konzerthighlight mit besonderem Komfort und exklusivem VIP-Treatment.

Teilnahmeschluss ist am 11. März 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.