Wir schicken dich an den «Blick Outdoorplausch» in Davos Klosters

1/2 Beim Blick Outdoorplausch kann die wunderschöne Natur im Bündnerland entdeckt werden. Foto: Martin Bissig

Davos Klosters, im Herzen der Schweizer Alpen gelegen, ist der ideale Ort für alle, die das Draussensein lieben und neue Energie tanken möchten. Der «Blick Outdoorplausch» bietet dir die Gelegenheit, diese atemberaubende Region aktiv zu erkunden. Egal ob du die Berge lieber per E-Bike oder Mountainbike erklimmst oder die malerische Landschaft wandernd geniesst – hier ist für jedes Outdoor-Herz das Richtige dabei.

Dieses exklusive Erlebnis findet vom 27. bis 31. August 2025 statt und beinhaltet nicht nur den gewählten Kurs, sondern auch eine komfortable Unterkunft im Doppelzimmer mit Halbpension. So kann man nach einem ereignisreichen Tag in den Bergen entspannen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Es ist die perfekte Auszeit, um die Schweizer Natur in vollen Zügen zu geniessen und unvergessliche Momente zu sammeln. Während den vier Tagen werden die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer jeweils von kompetenten und erfahrenen Guides begleitet. Bei Hofmänner Sport können die neusten Wanderschuhe und -stöcke getestet werden. Ein E-Bike sowie die Ausrüstung müssen selbst mitgebracht werden, es besteht aber die Möglichkeit, die neusten Modelle der Szene zu testen.

Blick verlost ein Package mit zwei Plätzen für dieses unvergleichliche Outdoor-Erlebnis vom 27. bis 31. August in Davos Klosters, inklusive Hotelübernachtung im Doppelzimmer und Halbpension. Zusätzlich kannst du als Teilnehmer beim «Blick Outdoorplausch» die Bergbahnen Davos Klosters (nur Wandern) sowie die Verkehrsbetriebe Davos an den Kurstagen kostenlos nutzen und erhältst Eintritt in das Hallen- und Erlebnisbad Eau-là-là. Mache bei unserem Gewinnspiel mit und verbringe mit deiner Begleitperson ein sportliches, aber auch erholsames verlängertes Wochenende in Davos Klosters.

Teilnahmeschluss ist am 27. Juli 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.