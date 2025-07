Die Werft Tiefenbrunnen wird für sechs Wochen zu einem Ort für Musik, Begegnung und Erlebnisse. Gewinne zwei Tickets für eine Party nach Wahl und besuche den Urban Beach Club direkt am Zürichsee.

Urban Beach Club am Zürichsee

1/2 Dayrave, Afterwork oder Clubnacht: Bei Soluna direkt am Zürichsee steigt diesen Sommer die Party.

Die Werft Tiefenbrunnen verwandelt sich vom 6. Juli bis 9. August zum «Place to Be» für Musikfans, Nachtschwärmer und alle, die den ganzen Sommer lang durchtanzen möchten. Von Daydance über Afterwork bis hin zu Nachtclub, der Soluna Urban Beach Club ist ein Ort für Musik, Begegnung und Erlebnisse. Für besten Sound sorgen zwanzig lokale Partylabels, dazu gibt es Drinks, neapolitanische Pizzas und ein unvergleichliches Gemeinschaftsgefühl. Die Location direkt am Zürichsee entführt die Gäste mit dichten Pflanzen, Palmen und verspielten Lichtinstallationen in einen urbanen Dschungel.

Blick verlost 30 x 2 Saisontickets für den Soluna Urban Beach Club. Erlebe energiegeladene Nächte und Dayraves am Zürichsee, wann immer du möchtest. Weiter gibt es für diverse Daten je 5 x 2 Tickets zu gewinnen.

Teilnahmeschluss für den 6. und 9. Juli ist am 3. Juli 2025, für alle anderen Daten der 6. Juli 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und per Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.