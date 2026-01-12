Der ZSC Family Day am 24. Januar 2026 in der Swiss Life Arena Zürich bietet spannende Hockey-Action, ein grossartiges Rahmenprogramm und Unterhaltung für Gross und Klein. Gewinne bei uns vier Tickets für den ZSC Family Day!

Der ZSC Family Day verwandelt die Swiss Life Arena in ein Erlebnis für die ganze Familie. Am Spieltag der ZSC Lions Frauen gegen das Frauenteam des EV Zug erwartet die Matchbesucherinnen und -besucher ein einzigartiges Rahmenprogramm. Dabei heizt Musiker Dodo vor dem Spiel die Stimmung an, und eine besondere «Art on Ice»-Performance fesselt das Publikum mit spektakulären Showeinlagen.

Fans haben beim Family Day die Gelegenheit, Spielerinnen bei einer Autogrammstunde zu treffen oder bei exklusiven Stadionführungen einen Blick hinter die Kulissen der Arena zu werfen. Für Kinder gibt es Bastelstationen, Torwandschiessen und ein Glücksrad. Maskottchen «Zettli» ist währenddessen unter den Fans unterwegs, posiert für Fotos und sorgt für strahlende Gesichter. Im Blick-Fotocube entstehen einzigartige Erinnerungsbilder mit der ganzen Familie.

Auf dem Eis duellieren sich die ZSC Lions Frauen anschliessend mit dem Leader und Qualifikationssieger EV Zug. Die Zugerinnen haben bisher alle Direktbegegnungen gewonnen. Nun möchten die Zürcherinnen in der zweitletzten Runde der Regular Season den ersten Sieg gegen Zug einfahren, um mit einem positiven Erlebnis in die Playoffs zu gehen.

Blick verlost 50 x 4 Tickets für den ZSC Family Day am 24. Januar in der Swiss Life Arena Zürich. Hockey wird hier zum Erlebnis und jeder Augenblick zum Highlight.

Teilnahmeschluss ist am 18. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.