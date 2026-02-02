Ab dem 12. März wird im Casinotheater Winterthur das Stück «Vier werden Eltern» aufgeführt. Gewinne bei uns zwei Tickets für die Premiere der Komödie über Kinderwunsch und Regenbogenfamilie.

Zwei befreundete Pärchen hegen schon länger einen Kinderwunsch. Doch während es bei Binja und Samy aufgrund von Samys Fruchtbarkeitsstörung auch mit künstlicher Befruchtung nicht klappt, wird bei Nico und Janosch die Adoptionsbewerbung von den Behörden abgelehnt. Bei einem Abendessen reift die Idee, gemeinsam eine Familie zu gründen. Die Regenbogenfamilie soll dank einer Samenspende von einem der schwulen Männer entstehen. Als Binja aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen mit Hormontherapie und Insemination auf natürliche Befruchtung besteht, landen die vier kurz darauf auf dem Bettsofa. Den angehenden Eltern stellen sich aber schon bald aufwühlende Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.

Roman Riklin und Michael Elsener bringen mit ihrer Komödie «Vier werden Eltern» aktuelle und kontrovers diskutierte Themen wie Co-Elternschaft, Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung auf die Bühne. Ab dem 12. März ist das turbulente Schauspiel mit Michèle Hirsig, Florian Butsch, Reto Mosimann und Dominik Widmer im Casinotheater Winterthur zu sehen.

Ab dem 12. März ist das turbulente Schauspiel mit Michèle Hirsig, Florian Butsch, Reto Mosimann und Dominik Widmer im Casinotheater Winterthur zu sehen.

