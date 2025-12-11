Gewinne VIP-Tickets für den Boxing Day in Bern

Seit über 55 Jahren findet am Stephanstag der legendäre Boxing Day mit den besten Schweizer Boxerinnen und Boxern statt. Gewinne bei uns zwei VIP-Tickets und sei im Kursaal live dabei.

1969 wurde der Boxing Day in der Schweiz ins Leben gerufen. In der über 55-jährigen Geschichte kämpften Schweizer Box-Legenden wie Fritz Chervet, Stefan Angehrn, Arnold Gjergjaj, Aniya Seki und Alain Chervet am Stephanstag um Titel. Und sogar Muhammad Ali stieg 1971 am Boxing Day in den Ring.

Für Spektakel sorgen in diesem Jahr beim grössten professionellen Box-Event der Schweiz die WBO-Titelkämpfe von Angelo Peña und Gabriela Timar. Davor boxen weitere Schweizer Athleten wie Félix Meier, Christopher Mouafo und Gianni Passanante in spannenden Duellen.

Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für den Boxing Day am 26. Dezember im Kursaal in Bern. Erlebe die packenden Kämpfe mit bester Sicht, und geniesse vor den Fights ein exklusives Lunchbuffet mit ausgewählten Getränken. Zudem verlosen wir weitere 5 x 2 Sitzplätze auf der Tribüne mit hervorragender Sicht auf den Kampfring.

Teilnahmeschluss ist am 17. Dezember 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.