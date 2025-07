Frühstücken in der Beach-Bar mit einem waschechten Seelöwen als Gast.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

So beginnt ein Tag voller Magie und tierischer Nähe: Als exklusive Gäste dürfen die Gewinnerfamilien den Freizeitpark Conny-Land in Lipperswil bereits eine halbe Stunde vor allen anderen betreten. In der gemütlichen Beach-Bar an der Seelöwenlagune wartet ein liebevoll gedeckter Frühstückstisch mit ofenfrischem Brot, Croissants, Käse, Konfitüren, Nutella, Orangensaft und einem warmen Getränk nach Wahl.

Doch das Highlight folgt nach dem Essen: Ein Seelöwe begrüsst die Gäste direkt am Tisch – ganz nah, charmant und neugierig. Die tierischen Botschafter des Conny-Land zeigen sich von ihrer besten Seite und sorgen für staunende Kinderaugen, spontane Lacher und jede Menge Schnappschüsse.

Neben dem Frühstück und dem Seelöwenbesuch ist auch der reguläre Tageseintritt in den grössten Freizeitpark der Schweiz im Gewinn enthalten. Damit steht einem erlebnisreichen Familienausflug mit Achterbahn, Wasserspass und zahlreichen weiteren Attraktionen nichts mehr im Weg.

Blick verlost gemeinsam mit dem Conny-Land 10 Familienpakete für dieses einmalige Erlebnis (jeweils für 2 Erwachsene und 2 Kinder). Sichere dir die Chance auf einen Morgen voller Überraschungen, Lachen und tierischer Begegnungen – ein Erlebnis, das bei Gross und Klein noch lange in Erinnerung bleiben wird!

Teilnahmeschluss ist am 13. Juli 2025.