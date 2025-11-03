Der Flughafenpark in Zürich verwandelt sich vom 19. November bis 7. Dezember in ein Winterdorf mit Konzerten, Lichtinstallationen und einem Genussdorf. Gewinne bei uns Tickets für Culcha Candela oder einen Abend deiner Wahl.

Der Flughafenpark verwandelt sich während der Vorweihnachtszeit wieder in eine magische Erlebniswelt. Nationale und internationale Acts sorgen auf der Bühne im Zauberpark vom 19. November bis 7. Dezember für hervorragende Stimmung. In diesem Jahr sind unter anderen Culcha Candela, Bligg, Lo&Leduc, Linda Elys, Alle Farben, Megawatt und Corinne Bailey Rae mit dabei. Bei den Kinderkonzerten mit Peach Weber, Laurent & Max, Andrew Bond, Tante Carmen und vielen mehr kommen auch die jüngsten Besucher auf ihre Kosten.

Zudem verleihen die beeindruckenden Lichtinstallationen auf dem Panoramaweg einen speziellen Winterzauber. Für das leibliche Wohl sorgen die Stände im Genussdorf. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine unvergessliche Zeit im Weihnachtsdörfchen gleich am Flughafen freuen.

Blick verlost für den Konzertabend im Zauberpark mit Culcha Candela am 19. November 17 x 2 Tickets inklusive Getränken an der Bar auf der Revier-Tribüne mit Glühwein, Punsch, Bier, Wein, Prosecco und Mineral à discrétion sowie zwei Essensgutscheinen. Ausserdem verlosen wir 30 x 2 Tickets für einen Besuch des Zauberparks an einem Abend nach Wahl.

