Gewinne Tickets für das Konzert von Calum Scott

Calum Scott kommt im Rahmen seiner Tour «Avenoir» ins Hallenstadion Zürich. Mit seiner unverkennbaren Stimme vermittelt er eine Sehnsucht, die jeden verschlingt und an seine Grenze bringt. Wir verlosen Tickets inklusive Upgrade für die Starzone-Lounge.

Calum Scott ist mit seinem dritten Studioalbum «Avenoir» auf Tour. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Calum Scott begeistert Fans mit Hits und emotionalen Texten

Konzert der «Avenoir»-Tour am 22. Oktober im Hallenstadion Zürich

Mit seiner gefühlvollen Stimme und den ehrlichen Texten hat Calum Scott Millionen Fans auf der ganzen Welt berührt. Seine Hits wurden zu Hymnen, die weit über die Charts hinausreichen. Der Weg von Calum Scott zum Erfolg ist eine Geschichte, die von Herzen kommt. Der Brite wurde durch seinen Gänsehautauftritt in der Fernsehshow «Britain’s Got Talent» bekannt, seitdem hat er sich eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt aufgebaut. Bis heute wurden seine Hits wie «You Are The Reason» oder «Dancing On My Own» weltweit über 10 Milliarden Mal gestreamt

Nun ist der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sänger auf Europatour. Am 22. Oktober beehrt er auf seiner «Avenoir»-Tour zu seinem gleichnamigen dritten Studioalbum das Hallenstadion Zürich. «Avenoir» beschreibt die Sehnsucht, Erinnerungen rückwärts durchleben zu können, was Calum Scott auf seiner Tour mit seinem neuen Album mit Herz und Seele übermittelt.

Blick verlost 20 x 2 Tickets mit Upgrade für die Starzone-Lounge für das Konzert von Calum Scott am 22. Oktober im Hallenstadion Zürich. Erlebe mit ein bisschen Glück einen atemberaubenden Abend mit all seinen Hits und den neuen Songs des Albums «Avenoir».

