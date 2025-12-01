Wenn der Rhythmus Kubas auf die Perfektion des klassischen Balletts trifft, beginnt ein elektrisierendes Tanzwunder. «Ballet Revolución» begeistert die Welt mit unbändiger Energie und Geschicklichkeit. Gewinne Tickets für die Shows in Zürich und Basel.

Tief verwurzelt in Havanna und ausgebildet an den Eliteakademien Kubas, vereint das Ensemble von «Ballet Revolución» die Welten von Ballett und Streetdance sowie heissen Latin Moves. Die Tänzerinnen und Tänzer bringen eine pure, ungezähmte Kraft auf die Bühne, die ihresgleichen sucht und einen neuen speziellen Ausdruck formt. Seit 15 Jahren begeistert die Tanzsensation mit sechs ausverkauften Tourneen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Jede einzelne Bewegung bringt pure Emotionen und kubanische Lebensfreude zum Ausdruck. Für Stimmung sorgt die siebenköpfige Live-Band mit Hits von Weltstars wie Prince, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Dua Lipa und vielen mehr. «Ballet Revolución» ist vom 30. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 in The Hall in Zürich und vom 6. bis 11. Januar 2026 im Musical Theater Basel zu sehen.

Dank Blick hast du die Chance, bei diesem Spektakel dabei zu sein. Wir verlosen jeweils 20 x 2 Tickets für «Ballet Revolución» am 30. Dezember im Theater 11 in Zürich sowie für den Auftritt am 6. Januar im Musical Theater in Basel. Erlebe einen Abend purer Ekstase und Perfektion, wenn die besten Tänzerinnen und Tänzer die Bühne im Sturm erobern.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.