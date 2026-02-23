Auf ihrer «Lux»-Tour beehrt die spanische Sängerin Rosalía das Hallenstadion Zürich. Wir verlosen Tickets für das ausverkaufte Konzert des Megastars am 22. März.

Die spanische Sängerin Rosalía hat sich in den vergangenen Jahren zum weltweiten Popphänomen entwickelt. Mit ihrem letzten Album «Motomami» landete sie als erste spanische Künstlerin auf Platz 1 der Spotify Global Album Charts und räumte diverse Auszeichnungen ab. Ihre «Motomami World Tour» war restlos ausverkauft. Nun ist Rosalía mit neuer Musik zurück. Ihr neues Album «Lux» stieg ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts ein und zeigt die künstlerische Vielfalt der Musikerin. Mit Songs wie «La Perla» oder «Berghain» begeistert sie Fans und Kritiker zugleich. Die mehrfach preisgekrönte Popsängerin wagt sich dabei auch in neue Genres wie die Klassik vor. Auf ihrer «Lux»-Tour kommt der spanische Megastar nun auch in die Schweiz.

Blick verlost für das ausverkaufte Konzert von Rosalía am 22. März 2026 im Hallenstadion Zürich 5 x 2 Sitzplatztickets sowie 10 x 2 Stehplatztickets. Erlebe die einzigartige Show einer der zurzeit erfolgreichsten Popsängerinnen live im Hallenstadion.

Teilnahmeschluss ist am 1. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.