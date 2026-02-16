Die Young Boys empfangen am 1. März den FC Zürich. Sei dank Blick live im Stadion dabei und geniesse die Vorzüge eines VIP mit kostenloser Verpflegung und Topsitzplätzen.

Wir verlosen VIP-Tickets für das Spiel von YB gegen den FC Zürich

Innerhalb eines Monats kommt es im Wankdorf zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen YB und dem FC Zürich. Anfang Februar setzten sich die Berner souverän mit 3:0 durch, nachdem sie schon das erste Direktduell gewonnen hatten. Doch die Young Boys konnten in dieser Saison keine Konstanz zeigen und stecken genauso im Strichkampf wie der FCZ. Die letzten Runden vor der Tabellentrennung entscheiden über die Teilnahme an der Championship Group oder der Relegation Group.

Blick schickt dich zusammen mit deiner Begleitperson als VIP ins Wankdorf. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Zürich am 1. März. Dabei geniesst ihr kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge und beste Sitzplätze auf der Haupttribüne. Weiter verlosen wir 2 x 2 Tickets für die Gegentribüne.

Teilnahmeschluss ist der 22. Februar 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.