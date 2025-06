Stars live in Kestenholz Blick verlost Tickets für das St. Peter at Sunset Festival

Das St. Peter at Sunset Festival in Kestenholz SO lädt auch 2025 wieder zu unvergesslichen Sommerabenden ein. Vom 2. bis 6. Juli erlebst du Topstars live unter freiem Himmel. Schnapp dir jetzt deine Tickets für dieses besondere Open-Air-Erlebnis!

Publiziert: 00:01 Uhr | Aktualisiert: 06.06.2025 um 18:20 Uhr