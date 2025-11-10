Im Kiddy Dome beginnt das Abenteuer, das Kinderaugen zum Leuchten und Erwachsene zum Schmunzeln bringt. Die Halle in Rohrbach BE ist die grösste Indoorwelt der Schweiz und bietet grenzenlosen Spass und Abenteuer. Gewinne bei uns Tickets für die ganze Familie!

1/6 Im Kiddy Dome warten auf 6000 Quadratmetern verschiedene Erlebniswelten wie der Jumping Dome. Foto: Kiddy Dome

Ein Adrenalinschub, ein Freudenschrei und grenzenlose Energie, genau dafür steht das Kiddy Dome in Rohrbach BE. Auf gigantischen 6000 Quadratmetern entfaltet sich eine Indoorwelt, die jede Besucherin und jeden Besucher in ein wahres Dschungelparadies entführt. Kinder stürzen sich fröhlich in den riesigen Jumping Dome, einen imposanten Trampolinpark mit Ninja-Parcours, drehen ihre Runden auf der E-Kart-Bahn und bezwingen voller Freude den herausfordernden Hochseilgarten. Für den ultimativen Nervenkitzel sorgt Europas grösste Indoor-Donut-Glider-Rutsche. Ebenso verlockend ist die 16 Meter hohe Vulkanrutsche, die das Abenteuer komplett macht.

Das Kiddy Dome ist konzipiert für die gesamte Familie. Während sich die grossen Kinder an der Vielfalt der Attraktionen erfreuen, bietet der liebevoll gestaltete, sicher abgetrennte Kleinkindbereich einen idealen Raum für die kleinen Familienmitglieder. Die gemütliche Elternzone lädt zum Entspannen ein, von wo aus das bunte Treiben der Kinder beobachten werden kann. Für das leibliche Wohl sorgt das hauseigene Restaurant mit frischen Snacks, leckeren Menüs und erfrischenden Getränken. All das macht den Kiddy Dome zu einem Ort für unvergessliche Erlebnisse mit der ganzen Familie.

Blick verlost 40 Familientickets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder für das Kiddy Dome in Rohrbach BE – perfekt für einen rundum gelungenen Familienausflug!

Teilnahmeschluss ist am 16. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.