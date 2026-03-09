Am 29. März steigt in Winterthur ZH der Final des Schweizer Cups im Frauenfussball. Dort kommt es zum Duell zwischen den YB Frauen und Servette FC Chênois Féminin. Wir verlosen 1 x 2 VIP-Tickets

In Winterthur spielen am 29. März die YB Frauen und Servette FC Chênois Féminin um den Cuptitel. Sowohl die Bernerinnen als auch die Genferinnen mussten in ihren Halbfinalspielen hart um den Finaleinzug kämpfen. Die YB Frauen setzten sich nach Rückstand mit 2:1 gegen den FC Basel durch, Servette siegte mit 3:2 gegen die FC Zürich Frauen. Damit kommt es zur Neuauflage des Finalspiels von 2024. Damals konnten die Genferinnen ihren Titel aus dem Vorjahr mit 3:2 verteidigen. Das Spiel im Schneeregen von Zürich war wohl eines der packendsten Finals im Schweizer Frauenfussball. Die YB Frauen haben mit ihren Gegnerinnen noch eine Rechnung offen und wollen sich für die Niederlage revanchieren. Für die Meisterinnen aus Bern wäre es der erste Cupsieg seit 2001, damals noch als FC Bern. Sie würden mit einem Sieg mit Rekordsieger FC Zürich Frauen gleichziehen.

Dank Blick kannst du beim 50. Schweizer Cupfinal der Frauen am 29. März dabei sein. Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel auf der Schützenwiese in Winterthur. Dabei kommst du in den Genuss kostenloser Verpflegung vor dem Spiel und bester Sitzplätze auf der gedeckten Haupttribüne.

Teilnahmeschluss ist am 15. März 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.